Güneyde, seçim öncesi propaganda yasağı başladı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Parlamento seçimleri öncesinde, seçim propagandası ve seçimle ilgili kamuya açık mesajlara yönelik yasakların yarın ve Pazar günü uygulanacağı açıklandı.

Baş Seçim Görevlisi tarafından yapılan açıklamada, seçim yasası uyarınca 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde broşür dağıtılması, pankart asılması, afiş ve tabela yerleştirilmesi ile seçim sloganı yazılmasının yasak olduğu belirtildi.

Kısıtlamaların hem seçim arifesinde hem de seçim günü geçerli olacağı kaydedildi.

Yetkililer, yasağa aykırı davranışların ceza suçu kapsamında değerlendirileceğini duyurdu.

Kuralları ihlal edenlerin bir yıla kadar hapis, 5 bin Euro’ya kadar para cezası veya her iki cezayla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.