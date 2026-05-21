Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi akademik personel alımı yapacak

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi, akademik personel istihdamı için başvuru kabulüne başlayacağını duyurdu. Üniversitede istihdamların 1 Eylül 2026 tarihinde ilgili alanlarda gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, başvuru yapacak adayların güncel özgeçmişlerini, kapak ön yazılarını ve varsa İngilizce dil belgelerini 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar iletmeleri gerektiği kaydedildi.

Başvuruların, https://basvur.wpu.edu.tr linki üzerindeki form aracılığıyla veya QR kodu okutularak 31 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar yapılabileceği ifade edildi.