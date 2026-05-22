Tüfekçi Group’tan Haspolat İlkokulu’na gönüllü destek: 16 yeni sınıf ve modern atölyeler

Haspolat İlkokulu, Tüfekçi Group’un tamamen ücretsiz olarak, kar amacı gütmeden üstlendiği sosyal sorumluluk projesi ile modern bir kampüse dönüşüyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan ve hibe niteliği taşıyan çalışmalar tamamlandığında, okul 4 bloktan oluşan büyük bir eğitim kompleksine sahip olacak.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Tüfekçi Group tarafından ilk kazmanın vurulduğu projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Firmanın kendi öz kaynaklarıyla ve tamamen ücretsiz olarak inşa ettiği projenin birinci etabı olan 16 yeni sınıfın, önümüzdeki Eylül ayında tamamlanarak yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi bekleniyor.

Mevcut durumda 24 sınıfla hizmet veren Haspolat İlkokulu, Tüfekçi Group’un bu yatırımı tamamlamasının ardından toplam 40 sınıflık büyük bir kapasiteye ulaşacak.

Her biri 25 öğrenci kapasiteli olarak tasarlanan yeni derslikler, öğrencilere çok daha ferah ve konforlu bir öğrenme ortamı sunacak.

Çalışmalar eksiksiz tamamlandığında Haspolat İlkokulu, modern mimariye sahip 4 ayrı bloktan oluşacak.

Tüfekçi Group’un okula hediyesi sadece dersliklerle sınırlı kalmıyor. Çocukların yeteneklerini keşfetmesini sağlayacak vizyoner atölyeler de tamamen ücretsiz olarak kampüse dahil ediliyor.

Okula kazandırılacak modern alanlar ise şunlar:

Sanat Atölyesi

Müzik Atölyesi

Bilim Atölyesi

İngilizce Atölyesi

Bilgisayar Atölyesi

Ayrıca inşa edilecek yeni bloklarda; ana sınıfları, okul öncesi sınıflar, 5 özel derslik ve 3 normal sınıf yer alacak.

Okulun çehresini değiştirecek projenin lojistik detayları da firma tarafından unutulmadı. Hem öğretmenlerin hem de velilerin okul giriş-çıkış saatlerinde yaşadığı yoğunluğu ve trafik sorununu azaltmak adına, proje dahilinde 52 araçlık yeni bir otopark kapasitesi yaratılacak.

Tüfekçi Group’un toplumsal fayda gözeterek ve hiçbir ücret talep etmeden hayata geçirdiği bu projenin, ülkedeki diğer yatırımcılara da örnek olması temenni ediliyor.