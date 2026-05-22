Senfoni orkestrası “Sezon Kapanış Konseri” 5 Haziran Cuma günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), “Sezon Kapanış Konseri”, 5 Haziran Cuma günü saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki konserde, solist olarak piyanist Muhiddin Dürrüoğlu sahne alacak.
Programda Ludwig van Beethoven’ın “Piyano Konçertosu No.5 ‘İmparator’” ve “Senfoni No.4” eserleri yer alacak.
Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğu ve KKTC Telsim iletişim sponsorluğunda gerçekleşecek konser, halka açık ve ücretsiz olacak.
