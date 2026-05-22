“Bir şahıs ‘Uyuşturucu ister misin?' diye sordu kabul ettik”

Tatil için Kıbrıs’ın kuzeyine geldiklerini söyleyen ve Girne’de kendilerine yöneltilen “Uyuşturucu ister misin?” sorusu üzerine uyuşturucu aldıklarını itiraf eden iki turist, Ercan Havalimanı’nda yakalanmalarının ardından cezaevine gönderildi.

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Tasarrufu” suçundan tutuklanan Ö.Y.A. ile M.C.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa Ercan Havalimanı’nda, Türkiye’de sakin zanlıların yolcu çıkış kısmında bulunan Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazından geçtikleri sırada, Ö.Y.A.’nın valizinde metal bir nesne tespit edildiğini mahkemeye hatırlattı.

Polis, şüphe üzerine yapılan aramada kalemlik çanta içerisinde metal öğütücü ile el çantası içerisinde küçük kavanozda hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirtti.

Her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlı Ö.Y.A.’nın ifadesinde tatil amacıyla ülkeye geldiklerini, Girne’de gezerken bir şahsın kendilerine “Uyuşturucu ister misin?” diye sorduğunu, kendisinin de bunu kabul ederek uyuşturucu aldığını söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Kıdemli Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 20 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.