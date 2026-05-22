Karşı şeride geçen araç faciaya neden oldu: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Çatalköy’de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 68 yaşındaki Jacqueline Dorothy Khan yaşamını yitirdi, iki sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sandra Maria Grozia Di Libero (66), yönetimindeki SZ 785 plakalı araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammad Azam Khan (61) yönetimindeki ZYL 965 plakalı aracın önünü tıkayan araç, çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu ağır yaralanan her iki sürücü ile ZYL 965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jacqueline Dorothy Khan (68), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jacqueline Dorothy Khan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia Di Libero’nun cerrahi yoğun bakım servisinde, Muhammad Azam Khan’ın ise acil serviste müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.