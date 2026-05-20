Merit otellerinde bayram coşkusu doludizgin yaşanacak

Unutulmaz konserlerle eğlencenin ritmini tutan Merit Oteller Grubu, Bayramda Türkiye’nin en sevilen sanatçılarıyla misafirlerine doludizgin bir bayram coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. Müziğin yıldız isimleri Mustafa Sandal, Sibel Can, Koray Avcı, Mustafa Keser, Alya ve Şahin Kendirci; birbirinden renkli performanslarla Kurban Bayramı tatilinde Merit Otellerinde sevenleriyle buluşacak, müzik ve eğlence dolu günler Merit farkı ile art arda yaşanacak.

Bayramın açılış ismi Mustafa Keser olacak

Bayramın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba akşamı, Türk sanat müziğinin usta ismi Mustafa Keser, Merit Royal Gardens Otel’de sahne alacak.

Bayramın ikinci gününe Sibel Can ve Mustafa Sandal damga vuracak

Bayram coşkusunu sahnelere taşıyacak konserler dizisi, bayramın ikinci günü hız kesmeden devam edecek. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve eşsiz sesi ile gönüllere taht kuran Sibel Can, 28 Mayıs Perşembe akşamı Merit Royal Diamond Otel’de tam bir müzik ziyafeti sunacak. Aynı akşam Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal, Merit Park Otel’de eğlenceyi doruğa çıkaracak.

Bayramın üçüncü günü Koray Avcı Diamond sahnesinde olacak

Karadeniz müziğinin güçlü yorumcusu, “Sesi Gülen Adam” Koray Avcı, bayramın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma akşamı, Merit Royal Diamond Otel’de hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak.

Alya ve Şahin Kendirci ile bayrama veda edilecek

Merit sahneleri, bayramın kapanış konserlerinde sevilen iki sanatçıyı ağırlayacak. Bayramın son günü olan 30 Mayıs Cumartesi akşamı Türk pop müziğinin gözde isimlerinden Alya, Merit Lefkoşa Otel’de sahne alırken müzisyen kimliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de tanınan Şahin Kendirci, Merit Park Otel Letafet sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.