CHP'nin 'mutlak butlan' itirazına ret

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, dün verdiği kararla CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın "mutlak butlan" yani kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline hükmetti.

Mahkeme aynı kararla Genel Başkan Özgür Özel ve tüm parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ise karar kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesine hükmetti.

Söz konusu karar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk niteliği taşıyor.

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi de Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'ya başvuruda bulunmuştu.

YSK'nin CHP'nin mutlak butlan kararına yönelik itirazını görüştüğü toplantı sürüyor.