İş dünyasında dönüşüm ve liderlik ele alındı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ev sahipliğinde düzenlenen “Yeni Çağda Liderlik” etkinliğinde, iş dünyasının geleceği, dijital dönüşüm ve liderlik anlayışındaki değişim farklı yönleriyle değerlendirildi.

Farklı sektörlerden iş insanları, kurumsal müşteriler ve uzman isimlerin katıldığı organizasyonda; değişen iş modelleri, insan odaklı yaklaşım, çevik organizasyon yapıları ve stratejik liderlik gibi konular ele alındı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen konuşma, panel ve interaktif oturumlarda kurumların yalnızca teknolojik altyapılarıyla değil, yönetim anlayışları ve kurumsal kültürleriyle de dönüşüm sürecine uyum sağlaması gerektiği vurgulandı.

Etkinlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in yanı sıra TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, Unlearn Academy Kurucu Ortakları Dr. Ecmel Ayral ile Mine Öztürk ve LEGO Serious Play Eğitmeni Özgür Poyrazoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Gerçekleştirilen panelde ise Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları ve Satınalma Grup Müdürü Serhat Gezgin moderatörlüğünde, Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, Metgin Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Belma Kencebay, Genç Yapı Direktörü Mustafa Genç ile Baştaşlar Grup Direktörü Ahmet Baştaş değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte konuşan Murat Küçüközdemir, dijital dönüşüm süreçlerine değinerek, planlanan 5G teknolojisinin iş yapış biçimlerinde ve günlük yaşamda önemli değişimlere yol açabileceğini ifade etti. Küçüközdemir, yapay zeka, robotik teknolojiler ve otonom sistemlerin önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını belirtti.

Organizasyonun sonunda, farklı sektörlerden temsilcileri bir araya getiren etkinliğin, iş dünyasının geleceğine ilişkin görüş alışverişine katkı sağladığı ifade edildi.