Kıbrıs’ın 1 Ocak 2025 itibarıyla nüfusu 982 bin 966

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nüfusunun 1 Ocak 2025 itibarıyla 982 bin 966 olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Eurostat tarafından dün yayımlanan verilere dayanarak 2024 yılında 966 bin 365 olan nüfusun, artış göstererek 1 Ocak 2025 itibarıyla 982 bin 966’a yükseldiğini yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti nüfusunun 20 yıl içerisinde yüzde 34 oranında arttığını kaydeden gazete, nüfus yaşlanması ve düşük doğurganlık oranın demografik sorun olduğunu belirtti. Haberde düşük doğum oranı ve nüfüs yaşlanmasının demografik dengesizlikler meydana getirdiği de kaydedildi.