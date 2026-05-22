Karahan: “İddialar bağımsız ve şeffaf şekilde soruşturulmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Eğitim Komitesi adına açıklama yapan Ahmet Karahan, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde son dönemde gündeme gelen iddiaların toplum vicdanını derinden yaraladığını belirterek, sürecin üzeri örtülmeden, bağımsız ve şeffaf şekilde soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Karahan yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların yalnızca bir okulun iç meselesi olmaktan çıktığını ifade ederek, “Bu mesele artık kamuoyunun güvenini doğrudan ilgilendiren ciddi bir toplumsal konu haline gelmiştir.” dedi. Karahan, toplumun adalet beklentisinin karşılıksız bırakılamayacağını belirtti.

Ülkede eğitim fakültelerinden mezun olmuş ve atanmayı bekleyen yüzlerce genç öğretmen olduğuna işaret eden Karahan, buna rağmen Türkiye’den din öğretmeni ya da özel eğitim öğretmeni getirilmesinin artık ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Eğitim politikalarının ideolojik değil pedagojik ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğini belirten Karahan, toplumun artık şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik beklediğini kaydetti.