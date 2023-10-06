Sahte reçete soruşturması: “Toplamda 67 sahte reçete belirlendi”
Türkeli köyünün Akdağ mevkiinde kupürleri kesilmiş halde, atılı bulunan 15 torba ilaçlarla ilgili tutuklanan eczacı H.K. ve Dr. H.U. mahkemeye çıkarılarak haklarında 5 gün ek tutukluluk kararı alındı.
A+A-
Türkeli köyünün Akdağ mevkiinde kupürleri kesilmiş halde, atılı bulunan 15 torba ilaçlarla ilgili tutuklanan eczacı H.K. ve Dr. H.U. mahkemeye çıkarılarak haklarında 5 gün ek tutukluluk kararı alındı.
Mahkemeye detayları aktaran polis, eczacının sigortalara gönderdiği reçetelerin 1901’ini Dr. H.U. nun yazdığını ve meseleyle ilgili 40 ifade alındığını söyledi.
Toplamda 67 sahte reçete belirlendiğini kaydeden polis, eczacının ifadesinde bazı reçetelere ekleme yaptığının kabul ettiğini belirtti. Polis zanlılar için 5 gün ek tutukluluk talep etti.
Yargıç zanlılar için 5 gün tutukluluk kararı verdi.
İlgili Haberler:
Polis: "Eczanesi sigortalara kayıtlı olmamasına rağmen para temin etti"
Sahte reçete soruşturması: Doktor ve eczacıya 3 gün tutukluluk
Bu haber toplam 543 defa okunmuştur
Etiketler : sahte reçete