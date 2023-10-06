Sahte reçete soruşturması: Doktor ve eczacıya 3 gün tutukluluk
“Sahte reçete” soruşturmasında dün tutuklanan Dr. Ö. B. ve eczacı M.F. mahkemeye çıkarıldı.
“Sahte reçete” soruşturmasında dün tutuklanan Dr. Ö. B. ve eczacı M.F. mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye detayları aktaran polis, Ocak ve Temmuz ayları içerisinde söz konusunu eczanenin sosyal sigortalara 3 bin 137 reçete gönderdiğini ve bunların 1247’sini Dr. Ö. B. tarafından yazıldığını söyledi.
Ağustos ayında sigortalara 358 reçete gönderildiğini belirten polis, 72 tanesini Dr. Ö. B.’nin yazdığını ve 8 tanesinin sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Toplamda 22 ifade alındığını kaydeden polis, 14 kişinin doktora muayene olmadan ilaç aldığını 8 kişinin ise hiç ilaç almadıklarının belirlendiğini söyledi.
Polis zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.
Yargıç zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.
İlgili Haberler:
Sahte reçete soruşturması: “Toplamda 67 sahte reçete belirlendi”
Polis: "Eczanesi sigortalara kayıtlı olmamasına rağmen para temin etti"