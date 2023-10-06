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Sahte reçete soruşturması: Doktor ve eczacıya 3 gün tutukluluk

Sahte reçete soruşturması: Doktor ve eczacıya 3 gün tutukluluk

“Sahte reçete” soruşturmasında dün tutuklanan Dr. Ö. B. ve eczacı M.F. mahkemeye çıkarıldı.

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“Sahte reçete” soruşturmasında dün tutuklanan Dr. Ö. B. ve eczacı M.F. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye detayları aktaran polis, Ocak ve Temmuz ayları içerisinde söz konusunu eczanenin sosyal sigortalara 3 bin 137 reçete gönderdiğini ve bunların 1247’sini Dr. Ö. B. tarafından yazıldığını söyledi.

Ağustos ayında sigortalara 358 reçete gönderildiğini belirten polis, 72 tanesini Dr. Ö. B.’nin yazdığını ve 8 tanesinin sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Toplamda 22 ifade alındığını kaydeden polis, 14 kişinin doktora muayene olmadan ilaç aldığını 8 kişinin ise hiç ilaç almadıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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