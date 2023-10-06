Polis: "Eczanesi sigortalara kayıtlı olmamasına rağmen para temin etti"

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alınan verilerde “en fazla reçete yazdığı” tespit edilen Dr. S.T. ile eczacılar Ö.E.T., E.T. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, haklarında 3 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede detayları aktaran polis, meseleyle ilgili çok sayıda ifade ve emare alındığına işaret ederek, Ö.T.’nin eczanesi Temmuz ayında 306 reçete sigortalara vererek 165 bin TL para temin ettiğini, Ağustos ayında da 189 reçete teslim ederek 200 bin TL sigortalardan para temin edildiğini söyledi.

Söz konusu eczanenin 24 doktorla çalıştığı aktaran polis, 8 ayda 6 bin 664 reçete hazırladığını ve bunun 5 bin 768’ini Dr. S.T.‘nin yazdığının tespit edildiğini söyledi.

E.T.’nin eczanesinin sosyal sigortalarla anlaşması olmadığının belirlendiğini söyleyen polis , buna rağmen diğer eczanenin üstünden doktor kızının da yardımıyla reçete sahteleyerek sigortalardan para temin edildiğini kaydetti.

Polis 3 zanlının da 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.

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