‘Sahte AdaPass’ soruşturması: 10 kişiden ifade alındı

Ülkede aşı olmamış kişileri çift aşı olmuş gibi para karşılığında sisteme dahil etmek iddiasıyla ortaya çıkan ‘sahte AdaPass’ soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 kişiden ifade alındığı, halen araştırılacak kişiler olduğu polis tarafından mahkemede açıklandı.

Dün yeniden mahkemeye çıkarılan C.M hakkında 4 gün tutukluluk kararı alınırken, olayla ilgili tutuklanan polis memuru S.F, P.F, E.B ile S.Y teminatla serbest kaldı.

Polis, zanlı C.M’nin ayni gün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını söyledi.

Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini ayrıca 10 ifadeler temin edildiğini, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını ve halen soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

“İtiraf içerikli ifade verdi”

Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, soruşturmaya yönelik mahkemede bilgi verdi.

İneci, zanlı C.M’nin ‘sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek’ suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Şubat ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlının aşı olmayan birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yaptığı yönünde bilgi elde edildiğini söyleyen İneci, bu yönde soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İneci, zanlının ayni gün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını söyledi.

Emareler incelenecek

Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini ayrıca 10 ifadeler temin edildiğini, olayla ilgili 6 kişinin tutuklanıdığını ve halen soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Teminat talep etti..

Öte yandan Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı S.F., P.F ile E.B aleyhindeki ‘Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek ve sahtekarlıkla kayıt temini’ suçlamasına yönelik soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

İneci, Haziran ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde zanlı C.M’nin

aşı olmayan ancak acil olarak yurtdışına çıkış yapması gereken zanlı S.F ile P.F’yi çift aşı olmuş gibi kayıt yapıp, Adapass uygulamasına kaydedip, yurtdışına giriş çıkış yapmasını sağladığı yönünde bilgi elde edildiğini kaydetti.

Polis, yine Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı E.B’nin arkadaşının isteği üzerine, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’ye ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, 3 zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün ispati vücutta bulunmalarına emir verdi.

Ozankaya, S.F’nin 15 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, eşi P.F ile E.B’nin 10’ar bin nakit teminat yatırarak, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

S.Y de mahkemede…

Dün son olarak mahkemeye olayla ilgili tutuklanan S.Y çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı C.M’nin ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırdığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı S.Y’nin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sahte Adapass soruşturması derinleşti

Bir bu eksikti ‘AdaPass dolandırıcılığı’