Sahilde bulunan cansız beden Talha Yıldırım’a ait

Gazimağusa’da dün saat 17.40 sıralarında, Silver Beach ile DAÜ Beach Club Tesisleri arasındaki deniz sahilinde kumsalda bulunan erkek bedeninin KKTC vatandaşı 28 yaşındaki Talha Yıldırım’a ait olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre, bedenin boğazında ayakkabı ipine benzer bir ip bulunan bedenin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.