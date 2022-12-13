Şahali: “Sadece 3 yılda DAÜ’nün getirildiği nokta idari ve mali iflas”

DAÜ’de korkunç bir darboğaz yaşandığına işaret eden Erkut Şahali, “hükümette bulunan 3 partinin mirasyedi hovardalığıyla hareket ettiğini” ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “DAÜ Çökerken İttifak Gülüyor” başlıklı konuşma yaptı.

Seçim döneminde bol keseden atıldığını ifade eden Şahali, UBP’nin bir çalıştay sonucunda 18 belde, 18 ilke çalışması yaptığını hatırlatarak, “reklam kokan hareketler” eleştirisinde bulundu.

“Büyükkonuk Belediyesi eserinizdir, övünebilirsiniz” diyen Şahali, Mağusa Belediyesi’nin ise bugün biçare hale düştüğünü iddia etti. UBP’nin ilkelerini eleştiren Erkut Şahali, “Düze çıkmış beldelerde sefa sürmeyi canınız çekiyor” iddiasında bulundu. Belediyelerde CTP’nin ve UBP’nin neler yaptığını anlatan Şahali, bütün anlattıklarını DAÜ için anlattığını kaydetti.

DAÜ’yü bütçesi sorunsuz, kasasında birikimleri olan saygın, dünyaca ünlü bir üniversite olarak bıraktıklarını belirten Şahali, sadece 3 yılda üniversiteyi getirilen noktanın idari ve mali iflas olduğunu söyledi.

“Kurtarılmış DAÜ sizin elinizde 3 yılda perişan oldu”

“Kurtarılmış DAÜ sizin elinizde 3 yılda perişan oldu” diyen Erkut Şahali, kasasında 32 buçuk Milyon Dolar ve tam harç ödeyen 10 bin 630, kayıtlı da 18 bin 205 öğrenciyle DAÜ’nün devralındığını dile getirdi. Şahali, tam harçla bağlantılı olarak öğrenci sayılarının düştüğünü kaydetti.

Bugün DAÜ’de 25 milyon dolar bütçe açığı olduğunu savunan Şahali, 25 milyon dolarlık bir yıkım yaratıldığını ileri sürdü. DAÜ’nün çamura saplandığını ve iflas yaratıldığını iddia eden Şahali, “Sizin doğanız batırmaya endeksli” dedi. Şahali, “Siz DAÜ’yü, bugün Mağusa’yı, bugün Erenköy-Dipkarpaz’ı uçuracak dediğiniz iki isimle batırdınız” iddiasında bulundu.

“Size inanılmasına göz yumarsak DAÜ de yok olacak” diye konuşan Şahali, masallardan değil gerçeklerden bahsedilecekse cevap verilmesini istedi.

Maliye Bakanı Şan: “Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz, bazı büyük projelerde aksamalar sıkıntılar olabilir”

Maliye Bakanı Alişan Şan, “Şahali’yi dinlerken ben de şaşırdım” dedi ve UBP iktidardan gittiğinde taksit taksit maaş ödendiğini gördüklerini belirtti.

Bütün bunların unutulmaması gerektiğini kaydeden Şan, en büyük yatırımların UBP’nin döneminde yapıldığını söyledi. Biraz hoşgörülü olmak gerektiğini dile getiren Şan, “Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz, bazı büyük projelerde aksamalar sıkıntılar olabilir” dedi.

Belediyelerde reforma neden ihtiyaç duyulduğuna değinen Şan, birleştirme yasasıyla ilerleyen yıllarda iyileştirmeler olacağını söyledi ve artık sorunların, sıkıntıların olmayacağını kaydetti.

Serdarlı Belediyesi’nde geçmişte yaşanan mali sorunları anlatan Şan, kişilere saygısı olduğunu, acımasızca eleştiri yapmayacağını belirtti. “Cebinizdeki parayı harcamazsanız, cebinizde para var” diyen Bakan Şan, icraat da yapılması gerektiğini belirtti.

Geleceğe bakılması gerektiğini kaydeden Bakan Şan, Meclis'in seçim kürsüsü veya reklam kürsüsü olmadığını yineledi. Şan, DAÜ’yle ilgili verilen rakamları inceleyeceğini ifade etti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın yerinden sorusu üzerine Bakan Şan, ülkede her sıkışan kuruma Maliye’nin yetişmesinin mümkün olmadığını belirterek, kurumların sağlıklı çalışabilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi. Şan, DAÜ veya başka kurumlar konusunda atılması gereken adımlar varsa el birliğiyle yapılmasını istedi.

Şahali: “Bu ülkenin Maliye Bakanı bize hikaye anlatmayacak”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yeniden kürsüye çıkarak, “Burası siyasetin mabedidir” diyerek, siyaset yapılmasının yadırganmaması gerektiğini kaydetti.

“Maliye her sıkıya girene evet kaynak aktaracak, devletin üniversitesiyse DAÜ, Maliye bunu sahiplenmek zorundadır” diye konuşan Şahali, “DAÜ’ye 20 milyon verip, kurtulma hakkınız yoktur” dedi. Şahali, atanan yöneticilerin o kurumda ne yaptığına bakılması gerektiği belirterek, “Senin haberin yok mu yani bu üniversitede şu anda personelin maaşlarından yüzde 25 kesinti konuşulduğundan? Eğer yoksa uyan da balığa gidelim” dedi.

Bakan Şan bu sırada yerinden, Şahali’ye, “Benim söylediklerimi çok güzel çarpıtırsınız, demagojinin uzmanınız” diyerek cevap verdi. Şahali ise, Şan’ın sözlerini iade ettiğini ifade etti.

“Bu ülkenin Maliye Bakanı bize hikaye anlatmayacak” diyen Şahali, hoşgörünün istismar edildiğini iddia etti.

“Taksitli maaş ödendiği dönem hükümetin ortağı kimdi?” diye soran Şahali, “Siz evde hesap yapmazsınız” eleştirisinde bulundu.

Bakan Şan, Şahali’nin konuşmasının uzun sürmesi nedeniyle, “Maliye Bakanlığı’na gideceğim, benim işim var, maaşlar geliyor” demesi üzerine, Şahali, “Böyle konuşma mı olur, yürü git, biz sensiz de hallederiz” diyerek, yanıt verdi. Bunun üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi.

Şahali, DAÜ’nün devlet için, Mağusa için önemini, Kıbrıs Türk halkına uluslararası alanda görünürlüğüne sağladığı katkıyı göremeyen, anlayamayanların DAÜ’de yapacakları şeyin 32.5 milyonluk artıda DAÜ bütçesini bugün 25 milyon dolar eksiye düşürmek olduğunu ileri sürdü.