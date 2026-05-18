Şahali: “İnşaat sektörünü kaosa sürüklediniz”

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama, Yabancılar Değişiklik Yasası’na ilişkin Meclis’te yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek, inşaat sektörünün yapılan müdahaleler nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyledi.

Şahali, hükümetin uzun süredir memlekete verdiği zararı yasa gerekçesinde de kabul ettiğini belirterek, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama, Yabancılar Değişiklik Yasası ile ilgili Meclis’te görüşülmeyi bekleyen 17 tane Yasa Gücünde Kararname var. Birincisinden 17’ncisine gelinceye kadar sektör sürekli darbelendi” dedi.

Ekonomide büyük hasar oluştuktan sonra hükümetin, “yasada yapılan değişiklikler ile uygulamada bir takım öngörülemeyen sıkıntılar ortaya çıktı” gerekçesiyle değişiklik yasasını Meclis’e getirdiğini ifade eden Şahali, sektör temsilcilerinin hükümeti defalarca uyardığını söyledi.

“17 ayrı müdahaleden sonra inşaat sektörünü parçalara ayırdınız. Bu memlekette konut edinmek için ne yabancıda ne yerlide güven kaldı. İnşaat sektörünü kaosa sürüklediniz” diyen Şahali, hükümetin yapılan uyarıları dikkate almadığını vurguladı.

“Yarın ne yapacağınızı kimse bilmiyor”

Şahali, geride kalan 17 ayrı Yasa Gücünde Kararname’nin ne olacağını sorarak, yasa tasarısında gerekçede belirtilenden çok daha kapsamlı değişiklikler bulunduğunu kaydetti.

“Konut edinilebilecek birimler üzerinden yapılan düzenlemeler gibi çok daha kapsamlı değişiklikleri öngördüğünüz bir yasa tasarısını önümüze attınız ve şimdi ivedilik talep ediyorsunuz” ifadelerini kullanan Şahali, güven ortamının ortadan kalktığını söyledi.

Şahali, “Güvenin ortadan kalkmasına vesile olan siyasi iradenin sahipleri sizler, bu konuda herhangi bir olumluluğu yaratamazsınız. El birliğiyle yok ettiğiniz bir sektörün ayağa kalkmasına vesile olacak irade yine sizden gelemez. Bu yasayı dilediğiniz gibi Meclis’ten geçirebilirsiniz hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü yarın ne yapacağınızı kimse bilmiyor” dedi.

Şahali, CTP’nin, yasa değişikliğinin ivedilik talebine ret oyu verdiğini açıkladı.