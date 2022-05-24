Şahali: “Bu hükümet gayrimeşrudur”

CTP milletvekili Erkut Şahali, “Sucuoğlu’nun Gidişi, Üstel’in Gelişi Bağlamında KKTC-TC İlişkileri ve UBP’nin Duruşu” konulu güncel konuşma yaptı.

“Faiz Sucuoğlu neden bu ülkenin Başbakanı olamıyor?” diye soran Şahali, UBP Genel Başkanı olan Sucuoğlu’nun neden Başbakan olamadığının es geçilecek bir konu olmadığını söyledi.

Şahali, bu yaşananları hiçbir milletvekilinin "hazmetmemesi gerektiğini" savunarak, “Bu hükümet gayrimeşrudur” diyerek, Üstel’in, yarıştığı UBP kurultayında en düşük oyu alan kişi olduğunu söyledi.

UBP’nin KIB-TEK ile ilgili politikasını eleştiren Şahali, pandemi hastanesinin enerjisinin mevzuata uygun olmadığını, bu durumun hâlâ düzeltilmediğini söyledi.

Anayasanın ihlal edildiğini savunan Şahali, ülkenin varlığı ve egemenliğinin kanıtının Anayasa olduğunu, hiçbir koşulda ihlal edilmemesi gerektiğini, protokolün Anayasanın ihlal edilmesine yönelik maddeler içerdiğini savundu.

Şahali, protokolde din işlerinin merkezi devlet çatısı altında ele alınacağı hükmünün yer aldığını söyleyerek, bunun laiklikten vazgeçilmesi anlamı taşıdığını iddia etti.

Protokolle Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’ndeki maddelerin de ihlal edileceğini savunan Şahali, “Haklar alenen ihlal edilmektedir” dedi.

CTP’nin Kıbrıs Türk kimliğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara erozyona uğramadan aktarılmasını hedeflediğini söyleyen Şahali, buna yönelik tehditlerle mücadele edeceklerini belirtti.

Şahali, sendikalarla ilgili maddeleri de eleştirerek, “Sendikalara dokunan bu Meclis’te ve toplumda barınamaz” diye konuştu.

Vatandaşlık konusuna da değinen Şahali, emeklilik, yabancıların mal edinmesi konularındaki protokol maddelerini eleştirdi.

Şahali, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin müstesna bir kurum olduğunu, protokolle "akademinin köküne kezzap döküleceğini" iddia etti.