Şahali: “Bakanlar, Başbakana kefil değil”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Bakanlar Başbakan’a kefil olamıyor mu” konulu konuşmasında, 58 günlük hükümetin Başbakanının kabinesini bir türlü kuramadığını, Maliye Bakanı ile Başbakanın ülkeye yaşattıklarının akıl alır olmadığını, bir birini yalanlayacak şekilde basın önünde tartışmalarının demokrasinin de ötesinde olduğunu söyledi.

Şahali, bakanların Başbakana kefil olmadığını, iletişimsizliğin, tartışmaların, yaşananların bunu gösterdiğini, aynı olayla ilgili iki tarafın farklı şeyler söylemesinin ortada bir “yalanın” olduğunu gösterdiğini belirtti., toplum faydasına makamların iletişiminin gerekli olduğunu vurguladı.

Kabine değişiminin kendisini artık “Başbakan” yerine de koyduğunu Cumhurbaşkanı tarafından engellendiğinin görüldüğünü iddia eden Şahali, bu konuda iddia ve eleştirilerde bulundu, ülkede ekonomik yangın yaşanırken, bu yaşananların toplum için telafisi olmayacağını kaydetti.

Şahali, kabine üyelerinin bir birinden haberi olmadığını, ancak her türlü “kıyağa” imza atar duruma geldiklerini, bunun son örneğinin İskele’de özel bir şahsa “evinin balkonundan denize girmesi için verilen iskele yapım iznini” olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolün, bugün söz verilmesine rağmen halen kendilerine iletilmediğini belirterek, “boş kağıda mı imza atıldı?” diye soran Şahali, ülkenin acil çözüm bekleyen sıkıntıları olduğunu kaydetti ve örnek olarak da Kıb-Tek’i gösterdi.

Şahali, Kıb-Tek’in UBP’li hükümetler tarafından bilerek zarara uğratıldığını ve batırıldığını savunarak, dün bu konuda tartışma yaşadığı ve kendisine yönelik bazı suçlamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, Ekonomi Bakanı olduğu dönemde imza attığı anlaşma metnini okudu.

İmzalanan anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye hibe edeceği satrallerin yer aldığını ifade eden Şahali, ancak ne santrallerin ülkeye geldiğini, ne de mevcutların bakımlarının yapıldığını savundu, “Bu yüzden elektriksiziz” diye konuştu.