Sağlık Bakanlığı: “Temmuz ayında ada genelinde yapılan deniz suyu analizleri temizdir”

Sağlık Bakanlığı, temmuz ayında ada genelinde yapılan deniz suyu analizlerinin temiz olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin mikrobiyolojik kriterleri doğrultusunda değerlendirilen temmuz ayı analiz sonuçlarının temiz çıktığı ancak sosyal medyada ve kamuoyunda bu konuda yanlış yorumlar yapıldığı kaydedildi.

Deniz suyu analiz sonuçlarının her ay bakanlığın resmi internet sitesi (https://saglik.gov.ct.tr) üzerinden kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıldığının da belirtildiği açıklamada, ağustos ayı numune alma sürecinin devam ettiği, sonuçların yine bakanlığın resmi sitesinde paylaşılacağı ifade edildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında, “KKTC Genelinde Deniz Suyu Kalitesinin İzlenmesi, Numune Alınması ve Analiz Edilmesi” konularında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde deniz suyu analizleri Devlet Laboratuvarında yapılıyor.