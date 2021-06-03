Sağlık Bakanlığı: “İngilizce ve Türkçe belge ibraz edilmesi zorunludur”

Sağlık Bakanlığı yarın başlayacak karşılıklı geçişler için belge uyarası yaptı.

Bakanlık açıklamasında, “Geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi zorunludur” ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle:

“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimleri ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararıyla 4 Haziran 2021 Cuma sabah 08.00 itibariyle ile tüm sınır kapılarından karşılıklı geçişler başlayacaktır.

Geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesi zorunludur.

Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmamakla birlikte telefona gelen SMS mesajlar kabul edilmeyecektir. Kamuoyuna duyurulur.”