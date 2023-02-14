Sağlık Bakanlığı: “Değirmenlik Sağlık Merkezi tadilat nedeniyle kapalı olacak”

Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin tadilat nedeniyle yarından itibaren bir süre kapalı olacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin, tadilat nedeniyle yarından itibaren bir müddet kapalı olacağı, merkezden hizmet alan vatandaşların en yakın sağlık merkezlerine başvurabilecekleri belirtildi.