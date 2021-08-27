Sağlık Bakanı Üstel: “Okulların açılımı yine zora girecek”

Yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıklar sürerken, PCR ve Antijen testlerinin ücretlendirilmesini eleştiren Sağlık Bakanı Ünal Üstel, okulların açılmasının riske gireceğini belirtti.

Testlerin ücretli olmasıyla vatandaşın test yapmayacağını, daha çok bulaş olacağını, ülkenin kapanacağını dile getiren Üstel, “Böyle bir gidişat olursa okulların açılımı yine zora girecek. İnanıyorum ki bu kararı hafifletmek için Maliye Bakanı aklıselim davranacak.” şeklinde konuştu.

Gökhan Altıner ile Sabah Postası Programının konuğu olan Üstel, “Böyle bir gidişat olursa okulların açılımı yine zora girecek. İnanıyorum ki bu kararı hafifletmek için Maliye Bakanı aklıselim davranacak.” şeklinde konuştu.

Bu duruma tepki koyduklarını kaydeden Üstel, “Getirip benim olmadığım toplantıda uygulanması beni çok üzdü. Daha önce de bunu konuştuk ama aşısızlar için bu uygulamayı yapın dedim. Daha çok test ve tarama yapmamız gerek ama bölgesel taramalar yapamayacağız.” dedi.

“Gerekeni Başbakan’a aktardık, bu tedbirlerin hafifletilmesi için talepte bulunduk, iletişim içindeyiz.” diyen Üstel, bu şekilde devam ederse vatandaşın test yapmayacağını, daha çok bulaş olacağını, ülkenin kapanacağını dile getirdi.

Üstel, “Böyle bir gidişat olursa okulların açılımı yine zora girecek. İnanıyorum ki bu kararı hafifletmek için Maliye Bakanı aklıselim davranacak.” şeklinde konuştu.

Aşı temini konusunda soruları da yanıtlayan Üstel, “Anavatanımız Türkiye’den şimdiye kadar ne istedik de almadık. 550 bin civarı aşıyı bir kuruş ödemeden aldık. Bunun yanında dünya kadar test gönderdi ve hiç ödeme alınmadı. İnanıyorum ki istenilen test ve kitleri bize göndermeye devam eder.”

Bir sonraki Bakanlar Kurulu Kararı ile bu uygulamanın geri alınması için uğraş vereceklerini anlatan Üstel, “Tadil edilmesi için büyük bir uğraş vereceğiz. Aksi halde faturası bize çıkar.” yorumunu yaptı.

PCR ve Antijen testlerinin ücretli olması yönündeki kararın, kendisinin yurt dışında olduğu bir boşlukta alındığını ifade eden Üstel, hastaların çoğalmasıyla birlikte alınan önemlerle bulaşın önüne geçmeye çalıştıklarını, hem sağlık hem de ülke ekonomisi için bu dengeyi sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Çok zor günlerden geçerken sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini anlatan Üstel, bulaşın yayılmasını önlemek ve ülkeyi kapatmamak adına aşıya teşvik yapılması gerekirken bu kararın alınmasını oldukça üzücü bulduğunu belirtti.

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