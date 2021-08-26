Test kararı değişmedi: PCR ve antijen testler herkes için ücretli

Başbakan Ersan Saner, 1 Eylül tarihinden itibaren, vatandaşların aşılı veya aşısız olduğuna bakılmaksızın, tüm tarama testlerinin ücretli olacağını duyurdu.

İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ve sosyal yardım alan kişiler ücretli testlerden muaf olacaklar.

Yarından itibaren 0-18 yaş arası kişiler hariç, pilot uygulama olarak Lefkoşa bölgesinden başlamak üzere AdaPass uygulamasına geçilecek.

Çift aşılı olan kişiler birçok mekana serbest bir şekilde giriş yapabilecek

Bunun dışında aşısız olan kişiler ise son 72 saat içerisinde negatif testlerini ibraz etmek zorunda olacak.