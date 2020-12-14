Sağlık Bakanı Pilli ev karantinasında

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Hastanesi’nde görülen Pozitif vakaların ardından, ev karantinasına girdi.

Lefkoşa’daki evinde, ailesinden uzakta izole olan Pilli, genel durumunun iyi olduğunu, tedbir amaçlı, çevresini koruma amaçlı karantinaya girdiğini ifade ederek, ilk etapta yedi gün evden çalışacağını belirtti.

Pilli, “Görevimin başındayım, kimse endişe etmesin” dedi.

Lefkoşa Burhan Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde PCR Cihazı bağışı için yönetim ile yapılan toplantının ardından orada bulunan işçi başının Covid-19 olduğu açıklanmış, akabinde karantinaya alınan Hastane Başhekimi Adil Özyılkan’ın da testi pozitif çıkmıştı.

Söz konusu toplantıda bulunan Sağlık Bakanı Pilli de Cumartesi günü test yaptığını, negatif sonuç aldığını fakat yine de tedbir amaçlı ev karantinasına girdiğini açıkladı. YENİDÜZEN’e konuşan Pilli, yerel bulaşın hızla arttığını ifade ederek, özellikle maske kullanımına dikkat çekti, bu doğrultuda oluşturulan ekiplerin birkaç gün içinde etkin denetime başlayacağını kaydetti.

Çarşamba günü yeniden test yapacak

Lefkoşa’daki kendi evimde izole olan Pilli, Çarşamba günü yeniden test yapacağını ifade etti.

Pilli, “Ben, Başhekim ve Hastane’nin yardımlaşma derneği toplantısının ardından gerekli tedbirleri almıştık zaten. O kişiyle toplantıdaydık, PCR bağışı yapılıyordu, ben ve tüm doktor arkadaşlar da oradaydık. Tüm PCR’larımızı yaptık, negatif çıktılar. Zaten ben sürekli test yaptırıyorum. Toplantılarımızı da tedbirler alarak yapıyoruz çünkü zaten hep iç içeyiz. Her zaman herkesle temas halindeyiz.” dedi.