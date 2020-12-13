“Test sonucum pozitif gelmiştir”
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Özyılkan yaptığı paylaşımda; “Test sonucum pozitif gelmiştir. Emin ellerde tedavime başlanıyor. Herkesin ilgisine teşekkür ederim” dedi.
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