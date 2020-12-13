Bakan Pilli: Testim negatif

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kendisinin gerekli testleri yaptığını, cumartesi günü yaptığı testinin de ‘negatif’ olduğunu söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın testinin pozitif olduğunu anımsatan Pilli, “Bir cihaz kabulünde bir araya gelmiştik ancak gerekli önlemleri almıştık” dedi.

Başhekimle görüştüğünü anlatan Bakan Pilli, “Sağlık durumu iyidir, ateş dışında bir şikayeti de yoktur. Gerekli tedaviler başlamıştır” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu açıklamaları, BRT Haber saatinde yaptı.

Herkes risk altında

Son günlerde Covid pozitif vakalarının arttığını belirten Bakan Pilli, her yurttaşın maske, hijyen, mesafe kurallarına uyması gerektiğini söyledi, “Herkes risk altındadır, son zamanlarda tedbirler elden bırakılmıştır, ipin ucunu kaçırırsak toparlayamayız” dedi.

Bakan Pilli, Türkiye ve güneyde aşırı vakalar olduğunu, bu nedenle tedbirlerin daha da artırılacağını sözlerine ekledi.

Özellikle kamu kurumlarında maske takılmadığını aktaran Pilli, ülkede yerel vakaların başladığını, mutlaka herkesin tedbirleri artırmasının şart olduğunu vurguladı.

Klasik aşı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşı çalışmaları hakkında ise Türkiye’deki aşıyı işaret etti, “Dünyadaki aşıları takip ediyoruz, yeni yeni başladı. Ocak ayı içinde biz de Türkiye’deki klasik aşıyla başlayıp, diğer aşıları da değerlendireceğiz” dedi.