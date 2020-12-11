Özyılkan, Dizdarlı ve Soydan'ın PCR sonuçları negatif

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı test sonuçlarının negatif çıktığını ancak kimseyi risk etmeme adına izalasyon sürecine devam edeceklerini söyledi.

Dizdarlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Pazartesi, hastane kalkındırma derneğinin toplantısını yaptık. Hastaneye yeni bir PCR test cihazı almak için karar ürettik. Cihazı dernek olarak hemen satın alıp Perşembe günü de sağlık bakanlığına teslim ettik. Teslim törenine bir arkadaşımız rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. İşte o arkadaşımızın rahatsızlığı artınca yapılan test sonucu da pozitif çıkıp tedaviye alınınca ,bizde temas ekibi prosedürü gereği kendimizi izole ettik. Bu gün yapılan test sonucumuz tamamımızın negatif çıktı ama, kimseyi riske etmeme adına izolasyon sürecimizi devam ettiriyoruz.

İkinci testlerimiz Pazar günü yapılacak ama 14 günlük karantina süresini tamamlayacağız. Kimseyi riske etmeyeceğiz. Bu arada merak edenler için söyleyeyim, sağlıklarımız gayet iyi."

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dünden bu yana çıkan iki pozitif vakanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan da temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alınmıştı.

YENİDÜZEN’e konuşan doktorlar, hastanede pozitif olduğu tespit edilen işçi başıyla toplantı yaptıklarını, bu nedenle temaslısı oldukları ve karantinaya alındıklarını doğrulamıştı.

Özyılkan, “Toplantı yaptık, maske, mesafe gibi önlemlerimiz alınmıştı ama yine de temaslı olduğum için hemen bugün öğrenir öğrenmez karantinaya girdim.” dedi. Dr. Cenk Soydan ise Pazartesi biz bu kişiyle görüştüklerini, akabinde pozitif çıktığını ve kendilerinin de temaslı olduğunu belirtmişti.