Sağlık Bakanı Ali Pilli: “Şubat tatili Ocak’a çekilebilir”

Sağlık Bakanı Pilli,, Yükseköğretimde yol haritasının belirlendiğini, ilk ve orta öğretimde ise vakalarda artış söz konusu olması durumunda Şubat tatilinin Ocak’a çekileceğini açıkladı

Meclis Genel Kurulu’nda soruları ve eleştirileri yanıtlamak üzere kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılar geldikten sonra planın belli olduğunu ama aşıların ne zaman geleceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Aşıların Ocak ayında başlayacağının kesin olduğunu ifade eden Bakan Pilli, aşıların korunurluğunun ise net olmadığına işaret etti.

Bakan Pilli, HP’li milletvekillerinin geçtiğimiz hükümet dönemine ilişkin ‘önerilerimize uymadınız’ eleştirilerine de tepki gösterdi, HP’yi ‘Hükümetteyken başka, muhalefetten başka’ davranmakla suçladı.

“Pandemi Hastanesi’ndeki aletler çalışmıyor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi ile ilgili yapıda bir aksaklık olduğunu bu yüzden hastanedeki aletlerin çalışmadığını söyledi.

Pilli, bir türlü aksaklığın giderilmediğini ifade ederek, personel sıkıntısının sürdüğünü, covid’le birlikte sağlığın yükünün 7 kat arttığını söyledi. Sürecin çok zor yönetildiğini ifade eden Pilli, 9 kapı olduğunu bunlar için 60 kişiye ihtiyaç olduğunu belirtti.

“En az 100 kişiye ihtiyaç var”

PCR testi yapan ve 24 saat çalışan en az 100 kişiye ihtiyaç olduğuna da değinen Pilli, 37 kişi aldıkları mevsimlik işçilerin sözleşmelerinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını söyledi. 3 günlük charter seferlerin de durdurulmak zorunda olduğunu ifade eden Bakan Ali Pilli, “Uçuşlar devam etseydi bu süreci yönetemeyecektik” dedi.

Pilli, charter seferlerle gelen kişilerin ne kadar sıkı tutulsa da yerlerinde kalmadıklarını orada çalışan kişilere bulaş riskinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

“Otel restoranları da kapalı mı?”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı mekanların ‘kapanacağına’ ilişkin kararlarla ilgili kafa karışıklığı olduğu ve örneğin otellerin restoranların ‘açık olup olmayacağına’ ilişkin sorulara net yanıt vermedi.

“Ekonomi için her yeri de kapatamayız” diyen Pilli, gerekirse Üst Kurul’un yeniden toplanıp kararlara yeniden bakacağını ve net açıklama yapılabileceğini söyledi.

Pilli, ısrarlı kimin açık, kimin kapalı’ olacağı sorularını yanıtsız bıraktı, ‘kararlar var, değişmiştik, açıklarız” dedi.