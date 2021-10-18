Saatlerce süren duruşma: Tanınmış ‘işadamları’na ek tutukluluk

Girne’deki soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tanınmış iş insanı H.F, H.A, S.B ile T.G’ye saatlerce süren duruşma sonucu “karakolda kalmak” şartıyla 70 günü aşmayacak ek tutukluluk verildi. Yargıç kararını saat 20:30’da açıkladı.

Öte yandan “casinodan para çaldığı” gerekçesiyle kaçırılan ve darp edilen Turgut Katırcı’nın ise “şikayetini geri çektiği” açıklandı. Girne’deki olayda zanlılar teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Umut Demir, 7 Ekim 2021 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede yaşanan olayda zanlı H.Y’nin ofisi içerisinde Turgut Katırcı’nın yüzüne ve karnına yumruk vurarak, bıçakla tehdit ettiğini iddia etti.

Polis, H.F’nin ayrıca Katırcı’yı kastederek, “her şeyini alın, 140 bin dolar borcu var” dediğini de belirtti. Polis Müfettişi Demir, sonrasında diğer zanlıların, Katırcı’ya ait BMW marka aracı aldıklarını ve bir tasdik memuruna gittiklerini ifade etti.

10 bin dolarlık 14 senet

Katırcı’ya vekaletname imzalattığını da anlatan Polis, cep telefonunu alıp, bankacılık işlemiyle hesabından 16 bin 400 liranın başka hesaba aktarıldığını belirtti. Polis, zanlıların ayrıca Katırcı’ya her biri 10 bin dolar tutarında 14 senet imzalattığını da açıkladı.

Demir, zanlıların Katırcı’yı yanına alarak, onun eşinin aracını almaya gittiklerini, mazda marka aracı aldıklarını ifade etti. Polis, zanlıların son olarak, Katırcı’nın evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin TL nakit parayı aldıklarını açıkladı. Polis, borç senetlerinin otelde hazırladığına dair tespit yaptıklarını ifade etti.

Şikayetini geri çekti

Polis, ayrıca 16 Ekim tarihinde Turgut Katırcı’nın ifade vererek, şikâyetini geri çektiğini söyledi. Polis, H.F’nin ifadesinde diğer zanlılara yalnızca “Katırcı’yı polise teslim ediniz” talimatı verdiğini, o esnada İ.T. isimli arkadaşının olaya tanık olduğunu söyledi. Polis, İ.T.’den ifade aldıklarını, H.F’nin sözlerinin teyit edici olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı ise zanlıların polis tarafından aranırken 7 gün süreyle kaçtıklarını, ayrıca bir zanlının senetleri yırtarak emarelere müdahale ettiğini, ayrıca iki kişinin tanıklara müdahale ettiğini ve bu nedenle teminata bağlandıklarını söyledi.

H.F’nin mahkeme emrine riayetsizlik ve vahim zarar suçlarından sabıkası olduğunu belirten savcı, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Saatler süren duruşma

Zanlıların avukatı Mustafa Asena ile Mustafa Şener tutuklu yargı talebine itiraz edince, saatler süren bir duruşma gerçekleştirildi. Asena zanlıların tanık kürsüsüne çıkararak, mahkemeye dinletti. Mahkemede konuşan H.F, birçok yatırımı olduğunu, 400 milyon dolarlık mal varlığı bulunduğunu ifade etti.

Yeni projeler hazırladığını da ifade eden H.F, yurt dışına kaçma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. H.F, neden günlerce polise teslim olmasın sorusu üzerine ise olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi. Savunma zanlıların yanı sıra mahkemeye kefil olabilecek 10 tanık dinletti.

Kefillerin dinlenmesinin ardından akşam saat 20.30’de kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun tüm zanlıların yargılanmak üzere 70 günü aşmayacak bir süreyle tutuklu beklemesine ancak covid vakaları nedeniyle karakolda beklemelerine emir verdi.