S.Atun’dan “ek mesai” açıklaması

Maliye Bakanı Sunat Atun, kamu maliyesinin adım adım mükellefiyetlerini yerine getirmekte olduğunu söyleyerek, bugün toplu taşımacıların ödemelerine başlandığını, yarın ise kamu çalışanlarının 2021 yılı Ekim ayına ait ek mesai ödemelerinin başlanacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun BRT’de 18. Saat programına telefonla bağlanarak, bütçenin mali yapısına, ekonomik protokole ve muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

Bütün dünyayı şu anda enflasyon ortamının sardığını belirten Atun, “Dünya şuanda yüksek enflasyona doğru gidiyor. Bizim bulunduğumuz coğrafya, bu bölge de hiper enflasyona doğru gidiyor. Bunlar içinde bulunduğumuz gerçekler. Dolayısıyla hem ülke ekonomisi başta bunun devamında da ülke maliyesi buna adapte olmak zorundadır” dedi.

Sunat Atun, dünya ekonomilerinin gelmekte olan enflasyona karşı yavaş yavaş özellikle de merkez bankalarının hazırlıklar yapmakta olduğunu da söyledi.

Yüksek enflasyon dalgasına karşın devlet hazinesinin sürdürülebilir bir noktada tutulması gerekliliği üzerinde duran Maliye Bakanı Atun, “Bizim bütçemizin gelir ve giderinin dengede olması gerekiyor. Dengede olmaz ise ay sonu maaş ödemekte sıkıntılar yaşanır. Teşvik ödemelerinin yapılmasında sıkıntılar yaşanır. Bizim bu noktada devletin veremeyeceği mükellefiyetin arkasına girmemeli. En temel nokta budur” diye konuştu.

Maliye Bakanı Atun, Türkiye’den fon akışının sağlanabilmesi için mali ve ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalanması gerektiğini ifade etti.

Atun “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile önümüzde bir protokol dönemi var. Hükümet daha çok yeni, 20 günlük bir hükümetimiz var. Haliyle Türkiye’den de resmi temaslar başlayacak. Resmi temasların başlaması ile birlikte protokol görüşmelerine başlayacağız. Bir yandan protokol görüşmeleri, bir yandan da mali ve ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalanması gerekiyor ki Türkiye’den bize fon akışı başlayabilsin”dedi.

Bir soruya karşılık Maliye Bakanlığı’nın bu ay maaş ödemeleri için tekrardan borçlanmaya gideceğini de açıklayan Bakan Atun, “şuanda ay sonu itibarıyla gelir ve gider dengesi arasında bir farklılık öngörülüyor. Önümüzdekli hafta başı bu rakam netleşir. O yüzden şuanda bir yorumyapmak istemiyorum” dedi.

Sunat Atun, ay sonu gelir ve gider dengesinde bir açıklık olacağından hükümetin iç borçlanmaya gitmek zorunda olduğunu yineledi.

Maliye Bakanı Atun, Ana muhalefet liderinin kendi siyasi kazanımları için halkta yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığını da söyledi.

Atun, “ Sayın Ana muhalefet lideri sorumlu bir devlet adamı anlayışı ile hareket etmeyi de deneyebilmeli. İfade ettiğim gibi bütün dünya son derece ağır bir krizle baş başa. Kriz ortamından, devletin gelirlerinin düşümüş olmasından, ekonomide büyük bir bozulma olma riski ile karşı karşıya olduğumuzu bu dünya ekonomisi konjektöründe görebilmek gerekiyor. Dolayısıyla kriz ortamını bahane ederek bunu fırsatçı şekilde kullanarak, hükümeti, maliye bakanlığını yani hükümette olanları yıpratmaya çalışmak benim gözümde son derece sığ bir siyasettir. Ne ülkeye ne de vatandaşa hiçbir faydası yoktur” dedi.