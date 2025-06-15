Reuters: 'Trump, İsrail'in Hamaney'i öldürme planına onay vermedi'

Reuters haber ajansının iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in "İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi" yönündeki plana onay vermedi.

Reuters'a konuşan kaynaklardan birisi, "İranlılar ABD'li birisini öldürdü mü? İran bunu yapana kadar siyasi liderlerin peşine düşmeyi konuşmayız bile" ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberin sorulduğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu konuyla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

15 Haziran Pazar sosyal medyadan açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran ve İsrail anlaşma yapmalı ve yapacaklar" dedi ve kendisinin bunu sağlayacak kişi olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan Netanyahu ABD'deki Fox News kanalına verdiği mülakatta, Donald Trump'la "tamamen koordinasyon halinde" olduklarını savundu.

Netanyahu, yer altındaki hedefleri vurabilen ABD'ye ait sığınak delici bombaları talep edip etmediği sorusuna ise, "Başkanla tartışmalarımıza girmeyeceğim" diye yanıt verdi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trump, dünyada sona ermesine yardımcı olduğunu söylediği çatışmalardan örnekler verdi.

Trump, Ukrayna'yla Rusya ve İsrail-Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine yardım ettiklerini söyledi ancak iki savaşın da sürmekte olduğu biliniyor.

Açıklamasına "Benzer şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında BARIŞ sağlanacak" mesajıyla devam eden Trump, "Şu anda birçok görüşme ve toplantı devam ediyor. Çok şey yaptım ve hiçbirini üstlenmedim ama sorun değil, halk bunu biliyor" dedi.

Trump, seçim kampanyasında ABD için kullandığı slogana benzer şekilde, "Orta Doğu'yu yeniden yücelt" ifadesiyle mesajını sonlandırdı.