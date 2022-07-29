"Hepimiz mi vasıfsız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda İşveren temsilcisi Metin Arhun’un “asgari ücret vasıfsız bir işçinin aldığı en az ücrettir” açıklaması kamuoyunda özellikle de özel sektör çalışanları arasında ciddi tepki topladı, Sosyal Sigorta kayıtları ise 102 bin 346 aktif çalışanın 61 bin 65’inin ‘asgari ücretli’ olduğunu ortaya koydu…



Fehime ALASYA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda İşveren temsilcisi Metin Arhun’un “asgari ücret vasıfsız bir işçinin aldığı en az ücrettir” açıklaması kamuoyunda ciddi tepki topladı, Sosyal Sigorta kayıtları ise 102 bin 346 aktif çalışanın 61 bin 65’inin ‘asgari ücretli’ olduğunu ortaya koydu…

İşveren temsilcisinin ‘vasıfsız’ işçi olarak işaret ettiği kategori, ülkedeki çalışma yaşamının yüzde 60’ını oluşturuyor.

İşçi sendikaları bu durumu sert bir dille eleştirirken, kamuda örgütlü birçok sendika da belirlenen yeni asgari ücreti ‘sefalet ücreti’ olarak yorumladı.

Sigortalarda kayıtlı yatırımlarda maaş dilimleri arasında en fazla 7 bin TL üzerinden yapılan asgari yatırımlar yer aldı.

Buna göre; ülkedeki 102 bin 346 kayıtlı sigortalıdan 61 bin 65’i 7 bin TL, 18 bin 491’i 7 ila 10 bin TL, 10 bin 995’i 10 bin ila 15 bin TL,6 bin 686’sı 15 bin ila 20 bin TL, 4 bin 833’ü ise 20 bin TL ve üzerindeki maaş dilimlerinde yer aldı.

Yatırımların çoğunluğu 7 bin TL üzerinden

Asgari ücret üzerinden yapılan 61 bin 65 kişinin yatırımında 22 bin 264 kişinin KKTC, 25 bin 434 kişinin TC, 13 bin 367 kişinin ise ‘diğer’ uyruklardan olduğu görüldü. Diğer maaş dilimlerinde ise KKTC uyrukluların yatırımlarının çok daha fazla olduğu dikkat çekti.

Asgari ücretli maaş diliminde TC yurttaş çalışanı KKTC’den fazla!

Tabloda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise TC uyruklu özel sigortalıların KKTC uyruklulardan daha fazla olduğu yönündeydi. Buna göre; en düşük seviyeden yatırım yapan 25 bin 434 TC uyruklu çalışan kayıtlara geçerken, KKTC’de ise bu sayı 22 bin 264 kişi.



Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu: “Yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz, ciddi bir denetim istiyoruz. Vasıflı veya vasıfsız, bu rakamla yaşanmaz”

“Tabloya bakıldığı zaman işverenin ortaya koyduğu, hükümetin ise onay verdiği ücrette aslında ülkedeki 60 bin insanın ‘vasıfsız’ olduğu görülüyor.” diyen Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, belirlenen rakamla yaşam sürmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Serdaroğlu, “Vasıflı veya vasıfsız, bu rakamla yaşanmaz. Bu kayıtlar içinde üniversitede çalışan bir profesör de vardır ve ona da vasıfsızsınız diyorlar. Ciddi bir denetim şart. Yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz.” şeklinde konuştu.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam: “Ülkedeki çalışanların yüzde 61’i vasıfsız, böyle olsa bile bu insanların doymaya ve insan gibi yaşamaya ihtiyacı var”

“Belirlenen asgari ücret değil, sefalet ücretidir” diyen DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam, bu durumda çalışanların ayın beş gününü ‘yarı aç yarı tok geçireceği’ anlamına geldiğini belirtti.

İşveren kanadındaki söylemleri çok yanlış bulduğunu anlatan Aşam, “Hükümet ile aynı zihniyeti paylaştıkları için dünkü cüret belirlendi.” yorumunda bulundu.

“Sigorta kayıtlarına baktığımız zaman ülkedeki çalışanların yüzde 61’i vasıfsız.” Diyen Aşam, özetle şunları dile getirdi:

“Alınacak en düşük ücreti belirliyoruz ama kayıtlı çalışanların yüzde 60’ının bu ücret üzerinden çalıştığını hesaba katmıyoruz. Biliyoruz ki büyük bir kesim de asgari ücret üzerinden yatırım yapıp, daha fazla ödenebiliyor. Ama bu ölçü doğru bir kıyas olmaz.

Vasıfsız olan kişilerin de yaşamaya hakkı var. Bu anlamda onların da yeme içme gıda ihtiyacı var, vasıfsız da olsa doymaya ve insan gibi yaşamaya ihtiyacı var. Sigorta kayıtlarına baktığımız zaman ülkedeki çalışanların yüzde 61’i vasıfsız. Bu çok yanlış bir değerlendirme…”

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (Bass) Genel Sekreteri Ali Yeltekin: “Dar ve sabit gelirliler devlet eliyle açlığa ve yoksulluğa itiliyor…”

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (Bass) dar ve sabit gelirlilerin devlet eliyle açlığa ve yoksulluğa itildiğini savundu.

Sendika adına açıklama yapan Genel Sekreter Ali Yeltekin, dün belirlenen 8 bin 600 TL’lik asgari ücreti eleştirerek, asgari ücretle çalışanların açlığa, sefalete itildiğini, işverene ise daha fazla servet ve çalışanları sömürmek için fırsat verildiğini savundu.

Yeltekin, hükümeti sermayeye teslim olmak, milli ve manevi değerlerin yitirilmesine, kültürün yok olmasına seyirci kalmakla suçladı.

Bir milletvekilinin 24 bin 500 TL artış alacağını belirten Yeltekin, “Ekmek-süt alacak parası olmayan asgari ücretlinin 2 bin 884 TL artış alması siyasetin şark kurnazlığını ortaya koydu” dedi.

Yaşananları tiyatro diye niteleyen Ali Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı sermayenin sözcülüğünü yapmakla suçladı, devleti temsil eden komisyon üyelerinin yüzde 56,76’lık artışı cebine koyacağını söyledi.

Büro-İş’ten de asgari ücrete tepki: “Devlet-işveren ikilisi sömürü düzenini artırarak devam ettirilmesi için hemfikir oldu”

Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş), önceki gün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlemiş olduğu asgari ücrete tepki göstererek, “devlet-işveren ikilisinin sömürü düzenini artırarak devam ettirilmesi için hemfikir olduklarını” ileri sürdü.

“Dar ve sabit gelirliyi koruma görevi olan devlet ve temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sermaye tarafında durarak açlık sınırının altında bir asgari ücret yani açlık ücreti belirlemiştir” ifadelerini kullanan Sendika Başkanı Baytun Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, toplantı sırasında işveren tarafından gelen ‘vasıfsız’ nitelendirilmesini de eleştirerek, “Ülkemizde akademisyenler dahil asgari ücret alırken işveren tarafının biz ‘vasıfsız’ işçi için belirledik söylemine anlam veremiyoruz” dedi.

Tuna, bu şekilde faturanın hiçbir suçu ve günahı olmayan emekçiye kesildiğini ve patronların kar elde ederken vergi vermemesinin onayı yapıldığını savundu ve “ithalata dayalı bir ekonomik oluşumun, ithal işçilerle çözeceğini sanan bu 3’lü koalisyon hükümeti yakında ülkeyi sermayeye teslim edeceklerdir” dedi.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga: “Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız”

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, ülke için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydederek, “Ya hep beraber başaracağız, ya da birlikte batacağız” dedi.

Manga yazılı açıklamasında, son günlerdeki siyasi gelişmeleri değerlendirerek, 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücreti “sefalet ücreti” olarak niteledi.

Hükümetin maaşlardan kesinti kararını kısa sürede değiştirmesini de eleştiren Akın Manga, “Böylesi bir kararsızlık ve ciddiyetsizliğin hoş görülmesi mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve sosyal sıkıntıların tavan yaptığı bu dönemde söz konusu kararların insanların psikolojisini daha da bozduğunu kaydeden Manga, siyasilere olan güvenin sarsıldığını belirtti.

Beklentilerinin siyasilerin halkın sorunlarını çözmeye odaklanması olduğunu kaydeden Manga, günlük yaşamı kolaylaştıracak kararlar üretilmesini istedi.

Manga, herkesin ülke için birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Ya hep beraber başaracağız ya da birlikte batacağız. Bu nedenle iktidarı, muhalefeti ve tüm sivil toplum örgütlerini yapıcı davranmaya ve akıl yoluna davet ediyoruz” dedi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Salih Erşangil : “Yasada o şekilde (vasıfsız olarak) geçse de, her çalışanın ihtiyaçlarını giderebileceği kadar asgari ücreti hak ettiği su götürmez bir gerçektir”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Salih Erşangil, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun feshedilerek, asgari ücretin “kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi” gerektiğini kaydetti.

Ersangil yaptığı yazılı açıklamada, “Komisyonun miadı çoktan dolmuştur ve feshedilerek asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi gerekmektedir. Böylece asgari ücretliler de hayat pahalılığı düzenlemesinden yararlanabilecektir” dedi.

Salih Ersangil ayrıca Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına işveren tarafını temsilen katılan Metin Arhun’ın toplantı başında, asgari ücretin vasıfsız işçi için belirlendiği şeklindeki açıklaması hakkında da “Arhun’un toplantı öncesi sarf ettiği sözler kesinlikle kabul edilemezdir. Yasada o şekilde geçse de, her çalışanın ihtiyaçlarını giderebileceği kadar asgari ücreti hak ettiği su götürmez bir gerçektir” dedi.

Metin Arhun’un üzerine kayıtlı bir işyeri bulunmadığından işveren kabul edilmemesi gerektiğini kaydeden Ersangil, Arhun'un eşinin adına kayıtlı bir şirket bulunduğunu ve bu şirketin Arhun’un eşi ile birlikte sadece iki çalışanı bulunduğunu ileri sürdü. Ersangil, ayrıca işveren olmayan bir kişinin İşverenler Sendikası yönetiminde nasıl yer aldığının açıklanmasını istedi.