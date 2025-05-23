Raşit Pertev Çad Ulusal Devlet Nişanıyla ödüllendirildi

Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Dünya Bankası Ülke Temsilcisi Raşit Pertev, Çad’ın kalkınmasında yaptığı üstün katkılardan dolayı Çad Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahamat Idris Deby İtno tarafından Ulusal Devlet Nişanı'yla taltif edildi.

Çad Cumhuriyeti Ulusal Devlet Nişanı Raşit Pertev’e Çad’daki görev süresinin son haftasında Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen resmi törende Cumhurbaşkanı tarafından takıldı.

Raşit Pertev, Çad’daki görev süresinde Dünya Bankası portföyünü beş kat artırıp 2,7 milyar dolara çıkardı. Kamerun-Çad ve Çad-Nijer karayollarının yapımı, güneş enerjisine dayalı ülke enerji sisteminin inşası, tarım ve hayvancılık, sağlık ve eğitim konuları da dahil önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra, Pertev, 2024'te açlık krizinde de bizzat müdahale ederek 860 bin kişiye dört ay boyunca çeşitli destekler sağladı. Kamerun ve Sudan mülteci krizine de gerekli kaynakları seferber etti.

Çad Cumhuriyeti’ne yapılan hizmetlerin takdiri olarak verilen Ulusal Devlet Nişanı, ülkenin en yüksek nişanı olarak biliniyor. 12 Nisan 1960'ta kurulan bu ödül, Çad Cumhurbaşkanı tarafından, aralarında yabancı devlet başkanlarının da bulunduğu sınırlı sayıda kişiye takdim ediliyor.

Bu nişan, yabancı bir ülke tarafından Raşit Pertev’e verilen ikinci Devlet Nişanı. Pertev, Temmuz 2020 tarihinde de Komorlar Birliğinde Hint okyanusunda bulunan ülkenin düşük gelirli ülke statüsünden orta gelirli ülke statüsüne geçmesinde yapmış olduğu önemli katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Azali Assoumani tarafından takdir edilerek Devlet Nişanı ile ödüllendirilmişti.