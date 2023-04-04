Ramiz Manyera’nın vedası

Kıbrıslı iş insanı, yatırımcı, bir dönem Bel-Cola ve Bixi markalarıyla ün yapan, siyasetle da yakından ilgilenen Ramiz Manyera hayatını kaybetti.

1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin en popüler içeceği olan Bel-Cola'nın yaratıcısı olan Manyera 1974 sonrası ürettiği ilk kutu kola Bixi Cola ile Türkiye pazarına girmiş ve satış rekorları kırmıştı.

Manyera bir röportajında, iş dünyasındaki zor süreçleri şöyle anlatmıştı:

“Manyera: “Türkiye’ye ihracat yapardık. Türkiye ve ordaki sanayiciler hoş karşılamadı. Bizim Türkiye’ye ihracatımızı durdurdular. 1967-68’de Türkiye’ye ihracatımız durdurulunca büyük mali mükellefiyetler içinde kurduğumuz kutu teşhisini devam ettiremezdik. Küçülmek mecburiyetinde kaldık. Küçüldükçe zayıfladık ve en nihayet hem tesisimizi, hem markalarımızı Türkiye’ye satmak mecburiyetinde kaldık.”

Ramiz Manyera 1978-1979 döneminde Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanlığı da yaptı.