Ramiz Manyera’nın vedası
Kıbrıslı iş insanı, yatırımcı, bir dönem Bel-Cola ve Bixi markalarıyla ün yapan, siyasetle da yakından ilgilenen Ramiz Manyera hayatını kaybetti.
Kıbrıslı iş insanı, yatırımcı, bir dönem Bel-Cola ve Bixi markalarıyla ün yapan, siyasetle da yakından ilgilenen Ramiz Manyera hayatını kaybetti.
1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin en popüler içeceği olan Bel-Cola'nın yaratıcısı olan Manyera 1974 sonrası ürettiği ilk kutu kola Bixi Cola ile Türkiye pazarına girmiş ve satış rekorları kırmıştı.
Manyera bir röportajında, iş dünyasındaki zor süreçleri şöyle anlatmıştı:
“Manyera: “Türkiye’ye ihracat yapardık. Türkiye ve ordaki sanayiciler hoş karşılamadı. Bizim Türkiye’ye ihracatımızı durdurdular. 1967-68’de Türkiye’ye ihracatımız durdurulunca büyük mali mükellefiyetler içinde kurduğumuz kutu teşhisini devam ettiremezdik. Küçülmek mecburiyetinde kaldık. Küçüldükçe zayıfladık ve en nihayet hem tesisimizi, hem markalarımızı Türkiye’ye satmak mecburiyetinde kaldık.”
Ramiz Manyera 1978-1979 döneminde Kıbrıs Türk Ticaret Odası başkanlığı da yaptı.