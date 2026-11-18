Yüksek Seçim Kurulu (YSK), YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği Devlet Basımevi’ndeki oy pusulası basımına ilişkin polis tahkikatının tamamlandığını ve pusulaların dışarıya çıkarılmadığının tespit edildiğini açıkladı.

​YSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, konunun Kurul’un bilgisine geldiği andan itibaren Polis Genel Müdürlüğü’nün bilgilendirildiği ve polis tarafından derhal tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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“Telefonlar, kamera kayıtları ve ifadeler incelendi”

Sürecin 16 Kasım 2026 tarihinde Devlet Basımevi’nde personel arasında yaşanan bir sorun sonrasında başladığını kaydeden YSK, açıklamasında şu detaylara yer verdi:

​“Devlet Basımevinde 16.11.2026 tarihinde personel arasında yaşanan sorun sonrasında, orada çalışan bir memurun göndermiş olduğu mesaj ve yaptığı bazı telefon görüşmelerinde Basımevinden emekli bir kişinin pusula basımında çalıştırılması ve pusulaların dışarıya çıkarılması ihtimali ile ilgili iddialar ileri sürülmüştür. Bu konu Yüksek Seçim Kurulu’nun bilgisine geldiği andan itibaren Polis Genel Müdürlüğü konuyla ilgili bilgilendirilmiş ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından tahkikat başlatılmıştır.”

YSK, Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikatta çalışanların cep telefonlarının ve kamera kayıtlarının incelenerek ifadelerinin alındığını belirtti.

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Dışarıdan personel çalıştırıldığı doğrulandı, pusula rengi değişti

Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Basımevi’ndeki personel eksikliği nedeniyle, pusula basımını yapabilmek amacıyla dışarıdan birkaç personel çalıştırıldığını da açıklamasında hatırlattı.

​YSK, Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikatta herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamış olmasına karşın ekstra önlem alındığını duyurarak, daha önce beyaz kâğıda basılması kararlaştırılan ve kısmen basımına başlanan milletvekilliği oy pusulasının renginin sarı olarak değiştirildiğini ve basım işlemlerine sarı renk kâğıtla başlandığını kaydetti.

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