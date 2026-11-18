Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri’ne ilişkin kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının 21 Kasım’dan sonra yayımlanamayacağını hatırlattı.

YSK’nın 25 numaralı duyurusunda, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi uyarınca, seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları ve araştırmalarının oy verme gününden en az 15 gün öncesine kadar yayımlanabileceği, bu tarihten sonra ise yayımlanmasının, ilan edilmesinin ve dağıtılmasının yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, yasağın internet siteleri ve GSM operatörleri aracılığıyla açıklanan kamuoyu yoklamaları ve anket sonuçlarını da kapsadığı vurgulandı.