Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellimin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ihracatı ve ekonomisinde önemli rolü bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Hellim Uluslararası Arenada” başlığıyla aktardığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, sektörün 603,6 milyon civarında bir ciroya sahip olduğunu ve 15 binden fazla istihdamı desteklediğini yazdı.

Gazete, her ne kadar bu rakamlar yabancı piyasalarda etkileyici bir izlenim yaratsa da süt endüstrisinin kritik kavşakta olduğunu ve yoğun uluslararası talep karşısında, süt üretiminin devamlılığını sağlamanın önemli bir husus olduğunu kaydetti.

Dış ticaret rakamlarına göre, hellim ihracatının 2025 yılında 46 bin 561 tona (354,3 milyon euro) ulaştığını belirten gazete, hellimin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç piyasasında üretilen ürünlerin ihracatının yüzde 9,6’sını oluşturduğunu yazdı.

Gazete, bu yılın ocak-temmuz ayları arasında 30,702 ton (233,4 milyon euro) hellim ihraç edildiğini ve en fazla ihracatın, yüzde 40 ile İngiltere’ye yapıldığını kaydetti.

Haberde, İngiltere’ye geçen yıl boyunca yapılan hellim ihracatının 148,7 milyon euroyu aştığı; bu yılın ilk 6 ayında da 85,9 milyon euroluk ihracat yapıldığı ifade edildi.

Gazete, en fazla hellim ihracatı yapılan ikinci ülkenin de Yunanistan olduğunu ve Yunanistan’a geçen yıl, yıl boyunca 34,5 milyon euroluk, bu yıl ise ilk 6 ayda 23,4 milyon euroluk hellim ihracatı yapıldığını yazdı.

Habere göre Kıbrıs’ın en fazla hellim ihracatı yaptığı diğer ülkeler de sırasıyla, İsveç, Almanya, Avustralya, Polonya, Belçika, Suudi Arabistan, ABD ve Avusturya.