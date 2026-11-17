Recep DAL

Başbakanlık’a bağlı Devlet Basımevi’nde 6 Aralık seçimlerinde kullanılacak oy pusulası ve cetvellerin; yıllardır istihdam yapılmaması ve mevcut kalifiye personelin başka dairelere dağıtılması nedeniyle oluşan açık gerekçesiyle, yasaya aykırı şekilde emekli bir personel ile özel şirket çalışanlarına bastırıldığı şikâyeti üzerine polis soruşturma başlattı. YENİDÜZEN’in ulaştığı Polis Basın Subaylığı soruşturmayı doğrularken, “oy pusulalarının dışarıya sızma ihtimali” dahil konunun çok yönlü araştırıldığını ve bazı kişilerin cep telefonlarına el konulduğunu açıkladı.

Seçim güvenliğini doğrudan ilgilendiren skandal, Devlet Basımevi’ndeki bazı personelin doğrudan polise yaptığı şikâyetle ortaya çıktı. Kurumda bu teknik işlemi yürütecek kadrolu çalışan bırakılmaması üzerine, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri ve polis gözetiminde yürütülen basım sürecine 63 yaşında emekliye ayrılmış eski bir personel ile özel bir şirkette görevli 3-4 çalışanın vardiyalı olarak dahil edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı bu görevlendirmelerin yanı sıra, yetkisiz kişilerin basım sürecinde yer almasıyla “oy pusulalarının dışarıya sızdırılmış olabileceği” şüphesi de polise yapılan şikâyet konuları arasında yer aldı.

Polis: “Sızma ihtimali dahil konu çok yönlü soruşturuluyor”

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Polis Basın Subaylığı, Devlet Basımevi’ne yönelik şikâyetlerin ardından başlatılan soruşturmayı resmen doğruladı. Polis yetkilileri, çalışanların şikâyet konuları arasında yer alan “oy pusulalarının dışarıya sızma ihtimali” dahil olmak üzere, yaşananların tüm yönleriyle titizlikle soruşturulduğunu açıkladı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri; kurumda kadrolu çalışmamalarına rağmen basım işleminde görevlendirilen bazı kişiler ile Devlet Basımevi çalışanlarının cep telefonlarına incelemek üzere el koydu.

YSK ve polis gözetimindeki basımda “yetkisiz isimler”

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre; Kamu Görevlileri Yasası uyarınca yalnızca kurumun esas ve sürekli kadrolarında çalışan personel tarafından yürütülmesi gereken 6 Aralık seçimleri oy pusulası ve cetvel basımı işlemi, kurum dışından getirilen kişilere yaptırıldı. Basım işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri ve polis gözetiminde yürütülmesine rağmen, 63 yaşında emekliye ayrılmış eski bir personel ile özel bir şirkette görevli 3-4 çalışanın vardiyalı olarak süreçte görevlendirildiği öğrenildi.

Neden dışarıdan personel getirildi?

Kurumda uzun yıllardır yeni istihdam yapılmaması ve Ünal Üstel Hükümeti döneminde mevcut kalifiye personelin bir kısmının başka devlet dairelerine dağıtılması nedeniyle basımevinde bu teknik işlemi yürütecek kadrolu çalışan kalmadı. Seçim pusulalarının basımı için personel açığı doğunca, yönetim yasal kadro açmak yerine çareyi 63 yaşındaki emekli bir eski çalışanı geri çağırmakta ve özel bir şirketten 3-4 kişilik hizmet almakta buldu.

KTAMS Başkanı Yiğit: “Yıllardır istihdam yapılmadı, yasa dışılığa çanak tutuldu”

Yaşananlara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Devlet Basımevi’nde örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit ise skandalın temelinde Ünal Üstel Hükümeti’nin personel politikalarının yattığını savundu.

Polise yapılan şikâyeti, başlatılan soruşturmayı ve telefonlara el konulduğunu doğrulayan Yiğit, kurumda uzun yıllardır esas ve sürekli kadrolar için münhal açılmadığını ve Teşkilat Yasası’nın günün koşullarına göre güncellenmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Yıllardır istihdam yapılmadı, yasa dışılığa çanak tutuldu. Kamu Görevlileri Yasası’na göre kamu görevleri asıl ve sürekli kadrolardaki personel tarafından yerine getirilmelidir. Kadrosuz personel ve emekliler bu görevlerde çalıştırılamaz. 63 yaşında emekliye ayrılmış bir kişi dahi yasa dışı şekilde oy pusulası basımı için çalıştırıldı.”

“Kalifiye personeli başka dairelere dağıttılar”

Ünal Üstel Hükümeti döneminde Devlet Basımevi’ndeki bazı kalifiye ve kadrolu personelin hükümetin talebiyle kurumdan alınarak farklı dairelere dağıtıldığını açıklayan Yiğit, bu uygulamanın ardından basımevinde işleri yürütecek personel kalmadığını belirtti.

Yetkisiz kişilerin oy pusulası basımında görevlendirilmesinin seçim güvenliği açısından yarattığı riske ve pusulaların dışarıya sızma ihtimaline dikkat çeken Yiğit, geçmiş yıllarda bu konuda çok sayıda eylem ve grev yapmalarına rağmen hiçbir şeyin değişmediğini ifade ederek, "Maalesef değişen bir şey olmadı. Yasa dışılık devam ediyor" dedi.