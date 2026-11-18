​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, YENİDÜZEN’in bugün manşetine taşıdığı Devlet Basımevi’ndeki oy pusulası soruşturması ve pusulaların dışarıya sızma ihtimaline yönelik iddiaların ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

​Sandık güvenliğinin demokrasinin ve halk iradesinin güvencesi olduğunu vurgulayan İncirli, seçmenin özgür iradesinin eksiksiz ve güvenli biçimde sandığa yansımasının demokratik bir seçimin en temel koşulu olduğunu belirtti.

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“Basına yansıyan haberler endişeleri tetikledi”

Yolsuzluk, usulsüzlük ve sahtekârlıkların kamuoyunda ciddi endişeler ve güvensizlik yarattığı bir dönemde seçime gidildiğine işaret eden İncirli, bu durumun halkın seçim güvenliği konusundaki hassasiyetini daha da artırdığını kaydetti.

​İncirli, Devlet Basımevi’ne ilişkin haberlere atıfta bulunarak, “Bugün basına yansıyan, oy pusulalarının basımevinden dışarı çıkarıldığına ilişkin haberler de bu endişeleri tetiklemiştir. Söz konusu iddiaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

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YSK’ya “titiz ve şeffaf denetim” çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu süreçteki sorumluluğuna dikkat çeken İncirli, kurula düşen görevin seçim sürecinin her aşamasında denetimleri her zamankinden daha titiz, dikkatli ve şeffaf biçimde yürütmek olduğunu vurguladı ve bu sorumluluğun en yüksek hassasiyetle yerine getirileceğine inancının tam olduğunu belirtti.

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“Kimse halkın iradesine müdahale etmeye tevessül dahi etmesin”

Halkın iradesine gölge düşürülmesine ve sandık güvenliği konusunda en küçük bir kuşku oluşmasına dahi izin veremeyeceklerini kaydeden CTP Genel Başkanı İncirli, açıklamasını şöyle tamamladı:

​“Bizler de seçim ve sandık güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğiz. Halkın iradesinin sandığa özgürce ve güvenle yansıması, sandıktan çıkan sonucun da hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde korunması için gereken her türlü hassasiyeti göstereceğiz. Kimse halkın iradesine müdahale etmeye, sandık güvenliğini tehlikeye atmaya, seçim sonuçlarına gölge düşürecek herhangi bir girişimde bulunmaya tevessül dahi etmesin.”

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