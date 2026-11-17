Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis “Assia” (Aşşa/Paşaköy) kökenli kayıpların bulunması amacıyla 2027 yılında kazı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in dün "Ethniko Assias” kulübünün yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada kayıplar konusuna değindiğini yazdı.

Haberde “2027 yılında Aşşa kökenli kayıpların bulunması amacıyla iki kuyuda kazı gerçekleştirileceğini” belirten Hristodulidis'in kulübe 60 bin euroluk katkı açıkladığı da yer aldı.