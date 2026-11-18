Devlet Basımevi hakkındaki iddiaların ardından CTP’yi ve medyayı hedef alan UBP, Yüksek Seçim Kurulu’na da yüklendi.

Sabah YSK ile polisten açıklama beklediğini duyuran parti, öğlen yaptığı açıklamada YSK’nin tutumunu sorguladı. İki açıklamada da iddiaların içeriğine ilişkin somut bir yanıt verilmedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Devlet Basımevi hakkında basına yansıyan iddialar üzerine aynı gün iki ayrı açıklama yaptı. Sabah saatlerinde CTP’yi ve medya kuruluşlarını hedef alan parti, öğlen yayımladığı açıklamada eleştirilerinin yönünü Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) da çevirdi.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan imzasıyla sabah yapılan açıklamada, “CTP’ye ve onun manipülatif medyasına sesleniyoruz. Yine küçük oyunlar peşindesiniz!” ifadeleri kullanıldı. Savaşan, YSK ile Polis Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamalarını “sabırsızlıkla” beklediklerini belirtti.

YSK’nin tutumunu hedef aldı

Öğlen UBP adına yayımlanan ikinci açıklamada ise Devlet Basımevi hakkındaki iddialar “basit seçim oyunu” olarak nitelendirildi; CTP ve ona destek verdiği öne sürülen medya kuruluşlarının kendilerini zor duruma düşürdüğü savunuldu.

Parti, konudan haberdar olduğu andan itibaren açıklama yapmasının YSK tarafından uygun bulunmadığını ileri sürdü. UBP’nin aktarımına göre YSK, konuya ilişkin tüm yetkinin kendisinde olduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulumuzun, CTP yetkililerinin açıklamalarına sessiz kalmasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz” denilerek Kurulun tutumu hedef alındı.

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