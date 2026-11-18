Gazeteci Kemal Âşık için bugün Lefkoşa’da, kabri başında ve TAK’taki büstü önünde tören düzenlendi. Anma törenine Kemal Âşık’ın ailesi ve sevenleri, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile ajans personeli katıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki törende, saygı duruşunun ardından TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı ile TAK Müdürü Fehmi Gürdallı birer konuşma yaptı. Tören, Aşık’ın mezarına çelenklerin konulmasıyla son buldu.

Mutluyakalı: “Kemal Aşık basın camiası için bir duayen”

TAK Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, konuşmasında, gazeteci Kemal Aşık’ın basın camiası için bir duayen olduğunu, isminin Türk Ajansı Kıbrıs ile bütünleştiğini ancak Aşık’ın birçok kuruluşta çalıştığını anımsattı.

İlk TAK yasasının çıkarılmasına öncülük eden kişinin Kemal Aşık olduğunu anımsatan Mutluyakalı, onun aynı zamanda meslek yaşamında özverili, çalışkan ve anadili yanı sıra Yunanca ve İngilizce dillerine olan hakimiyeti ile de özdeşleştiğini kaydetti.

Mutluyakalı, Kemal Aşık’ı çok erken yaşta kaybettiklerini, kendisini şahsen tanıma ve birlikte çalışma fırsatı yakalayamadığını ifade ederek, ancak onun döneminden gazetecilerle uzun yıllar çalıştığını ve Kemal Aşık’ı onlardan çok dinlediğini dile getirdi.

Aşık’ın döneminde gazetecilerin teknolojinin bugünkü olanaklarına sahip olmadıklarına da dikkat çeken Mutluyakalı, bugün gazetecilerin daha iyi şartlarda çalıştıklarını ve koşulların daha iyi olması için de uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Biz onun ardından bayrağı devraldık, umarım ona layık olabiliyoruz.” diyen Mutluyakalı, onun anılarını yaşatmaya devam edecekleri sözünü verdi.

Mutluyakalı, konuşmasının sonunda yaşamını kaybeden gazetecileri de andı.

Gürdallı: “Kemal Aşık, sadece TAK değil, Kıbrıs Türk ve Türkiye basını için de bir kayıp”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da törende yaptığı konuşmada, Kemal Aşık’ı 37. ölüm yıl dönümünde anmak için bir araya geldiklerini belirterek, onun sadece TAK için değil, Kıbrıs Türk basını ve Türkiye basını için de bir kayıp olduğunu söyledi.

Gürdallı, Kemal Aşık’ın 18 Kasım 1989’da TAK müdürü olarak görev yaparken yaşamını yitirdiğini belirterek, TAK müdürü olarak çalıştığı yedi yıl süresince kuruma önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Kemal Aşık’ın bu yıl vefatının 37. yılı olduğunu anımsatan Gürdallı, aradan geçen yıllara rağmen onun hakkında meslektaşları tarafından halen daha yazılar yazılması ve güzel sözlerle anılmasının önemli olduğunu da kaydetti.

Gürdallı konuşmasının sonunda Kemal Aşık’ı ve bir hafta önce ölüm yıl dönümü olan TAK’ın kurucu müdürü olan Sait Terzioğlu'nu da rahmetle andı.

Kemal Aşık, TAK'ta da anıldı

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, Aşık’ın vefatı sırasında müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesindeki büstüne TAK personeli ile birlikte çelenk koydu.