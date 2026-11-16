Güney basınında yer alan bir habere göre iki yeni geçiş noktasının açılması kararına ilişkin tepkilerin ardından, geçiş noktaları konusunun yeniden gündeme geldiği haber verildi.

Alithia “Sınır Kapıları Tepkilerin Ardından Masaya Dönüyor- Tufan Erhürman’a Göre Gündemde Mia Milia (Haspolat) ve Diğer Noktalar Var” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın üzerinde uzlaşılanların ötesinde, diğer geçiş noktalarıyla da ilgili tartışma ihtimalini açıkta bıraktığını yazdı.

Haberde, “Mia Milia” (Haspolat) sınır kapısının yeniden masaya konulması beklenen noktalar arasında bulunduğu da belirtildi.

Hristodulidis: Üçlü görüşme, GYÖ, metodoloji ve Kıbrıs sorununun özüyle alakalı

Gazete haberinin devamında ise, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in dün Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Dün yaptığı açıklamada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Genel Sekreteriyle üçlü görüşme yapılması konusunda hazır olduğunu yineleyen Hristodulidis güneyin, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından görüşme konusunda belirli bir tarih belirlenmesini beklediğini dile getirdi.

Hristodulidis, eski Kıbrıs Cumhuriyeri Başkanı Glafkos Kliridis’in 13’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla dün düzenlenen anma töreni ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada,

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne görüşme davetinin gönderilir gönderilmez olumlu yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşme tarihinin belirlenmesinin tamamen BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu da dile getiren Hristodulidis, üçlü görüşmenin amacının BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin huzurunda Kıbrıs’ta başlayan görüşmenin devam etmesi olduğunu kaydetti.

Görüşmenin Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ), metodoloji ve Kıbrıs sorununun özüyle alakalı olduğunu dile getiren Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hali hazırda belirli fikirler ve öneriler sunduğunu ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını istediğini vurguladı. Bu hedefi kısa süre önce kurdukları iletişim esnasında BM Genel Sekreterine ilettiğini de dile getirdi.

Sunduğu ve dün güney basınında da yayımlanan 19 öneri konusunda ise Hristodulidis, gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerek de Kıbrıs Türk tarafının bunlardan ilk andan itibaren haberdar olduğunu öne sürdü. Belirli noktaların BM Genel Kurulu toplantısı için 17 Eylül’de New York’a gidişinden önce Kıbrıs Türk tarafında sunulduğunu öne süren Hristodulidis, Türkiye’nin iki devlet çözümüyle ilgili kamuoyunda yaptığı açıklamaların iyimserliğe yer bırakıp bırakmadığına dair bir soru üzerine ise, gerçek siyasi irade olduğu takdirde müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu savundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, AB üyesi ve adadaki tek uluslararası tanınmış devlet olarak, güç faktörlerini geliştirerek pozisyonunu güçlendirdiğini” ileri süren Hristodulidis, Türk tarafının iki devlet tezini terk etmeyi kabul etmemesi hususunda ise herkesin müzakere masasında değerlendirileceğini vurgulayarak, neden müzakere masasına gelinmesinden korkulduğunu merak ettiğini sözlerine ekledi.