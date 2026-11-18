Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “40 Söz, 50 İmza” başlıklı seçim kitapçığını tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sunum yapan TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, “40 Söz, 50 İmza” başlıklı seçim kitapçığını toplumsal sözleşme formatında hazırladıklarını belirterek, ülkenin üç temel sorununun vizyonsuzluk, sistemsizlik ve toplumsal yozlaşma olduğunu söyledi.

TDP’nin 2022 seçimlerinde baraj altında kaldığını hatırlatan Ekinci, o tarihten itibaren güçlü bir hazırlık süreci yürüttüklerini ifade etti. Ekinci, “Söz uçar, yazı kalır dedik. Bu nedenle kitapçığı bir vaat listesi değil, söz listesi olarak hazırladık” dedi.

Kitapçığın “Geçim, Yaşam, Devlet ve Kıbrıs” olmak üzere dört temel bölümden oluştuğunu belirten Ekinci, yeni bakanlıklar, bağımsız kurumlar ve mevcut kurumların yeniden yapılandırılmasına yönelik önerilerini açıkladı.

“Üç yeni bakanlık kurulmasını öneriyoruz”

Ekinci, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere üç yeni bakanlık kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası, Kamu Veri Merkezi, Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile Beyin Göçü Komisyonu ve Geri Dönüş Masası oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ekinci, gençlerin yurt dışına göçünü tersine çevirmek istediklerini kaydetti.

Nüfus ve Kapasite Yüksek Kurulu, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Etkin Denetim Kurulu, Kaza Araştırma Kurulu, Oyun Kontrol Kurulu, Bağımsız Sanat ve Sanatçılar Kurulu ile Hayvan Hakları Danışma Kurulu oluşturulmasını önerdiklerini aktaran Ekinci, Kamu Hizmeti Komisyonu'nu da siyasi müdahaleye kapatacaklarını söyledi.

İstatistik Kurumu'nun yasayla tam bağımsız hale getirilmesini, Sayıştay ve Ombudsman'ın güçlendirilmesini, yargıya özerk bütçe verilmesini hedeflediklerini belirten Ekinci, KIB-TEK'in idari ve mali açıdan özerkleştirilmesini ve mali yapısının güçlendirilmesini istediklerini ifade etti.

Ekinci, Polis Genel Müdürlüğü'nün de sivil idareye bağlı ve özerk bir yapıya kavuşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

“Kayıt dışı ekonomiyi üç yılda yarıya indireceğiz”

Ekonomiye ilişkin hedeflerini de açıklayan Ekinci, kayıt dışı ekonomiyi üç yılda yarıya indireceklerini, vergiyi tabana yayacaklarını ve Hayat Pahalılığı Kriz Masası'nı göreve geldikleri ilk gün kuracaklarını söyledi.

2030 yılına kadar özel ekonomik bölgede 300 teknoloji şirketi kurulmasını hedeflediklerini belirten Ekinci, hızlı internet altyapısını geliştireceklerini, özel sektörde toplu iş sözleşmesini yaygınlaştıracaklarını ve turizm gelirlerini iki katına çıkaracaklarını ifade etti.

Ekinci, kumarhanelerdeki her oyun makinesini Maliye'ye bağlayacaklarını da söyledi.

“Sosyal Konut Yasası 90 günde Meclis'te olacak”

Çalışma sürelerini pilot uygulamalarla kademeli olarak azaltmayı, maaşları ise aynı düzeyde tutmayı hedeflediklerini belirten Ekinci, Sosyal Konut Yasası'nı 90 gün içerisinde Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

Güvenli kredi ve hızlı, şeffaf icraya ilişkin düzenlemeleri ilk yıl yasalaştıracaklarını kaydeden Ekinci, Genel Sağlık Sigortası'nı da ilk yıl hayata geçirerek hak sahiplerini kapsama alacaklarını söyledi.

“Genel Sağlık Sigortası'nı ilk yıl yasalaştıracağız”

Eğitimin TDP'nin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu belirten Ekinci, Eğitim Master Planı'nı ilk yıl paydaşlarla birlikte hazırlayacaklarını ve Eğitim Şurası'nı güvence altına alacaklarını ifade etti.

Her lisanslı sporcunun sigortalanmasını sağlayacaklarını belirten Ekinci, yaşam evlerinin ruhsatlandırılacağını ve denetimlerin habersiz yapılacağını söyledi.

Özel gereksinimli bireylere doğumdan yaşam boyu destek sağlayacaklarını kaydeden Ekinci, Ev İçi Şiddet Yasası'nı ilk yıl geçireceklerini ve şiddet mağdurlarına ücretsiz adli yardım sunacaklarını açıkladı.

Ekinci, özerk ve sivil bir afet yönetim kurumunu da ilk yıl yasayla kuracaklarını belirtti.

“50 adayımız dokunulmazlıklarının kaldırılması için taahhütname imzaladı”

Siyasette hesap verebilirliği esas alacaklarını vurgulayan Ekinci, TDP'nin 50 adayının seçilmeleri halinde dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde taahhütname imzaladığını açıkladı.

Yargıya özerk bütçe sağlayacaklarını, yargıç ve mahkeme sayısını artıracaklarını, dijital duruşma sistemini hayata geçireceklerini belirten Ekinci, ülkede yaşayan herkesin 12 ay içerisinde sayılacağını söyledi.

Son nüfus sayımının 2011 yılında yapıldığını hatırlatan Ekinci, “Devlet 15 yıldır sayı değil, tahmin veriyor. Kaç kişiye okul ve hastane yaptığını bilmeyen devlet plan yapamaz” dedi.

“Trafikte sıfır tolerans uygulayacağız”

Silah ruhsatlarını beş yılda bir sağlık ve sicil denetimiyle yenileyeceklerini belirten Ekinci, zorunlu askerlik süresini kısaltacaklarını ve Sivil Hizmet Yasası'nı Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Şartlı tahliye uygulamasını nesnel ölçütlere bağlayacaklarını, ihmalle ölüme sebebiyet verilmesine ilişkin cezaları yeniden düzenleyeceklerini kaydeden Ekinci, trafikte sıfır tolerans uygulayacaklarını ve toplu taşımayı tek kart sistemiyle gece yarısına kadar yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

“2035'te elektriğin yarısını yenilenebilir enerjiden üreteceğiz”

Enerji ve çevre politikalarına da değinen Ekinci, 2035 yılına kadar elektriğin yarısını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmeyi ve su kaybını yarıya indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı aracılığıyla kritik verileri ada içerisinde tutacaklarını belirten Ekinci, dijital altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

“Yeni geçiş noktalarını resmen teklif edeceğiz”

Kıbrıs konusundaki hedeflerini de açıklayan Ekinci, Kıbrıslı Türklerin iradesiyle çözümü savunduklarını belirtti.

Ambargolara karşı her federasyon için ayrı dosya hazırlayacak bir diplomasi birimi oluşturacaklarını ifade eden Ekinci, yeni geçiş noktalarının açılmasını resmen teklif edeceklerini söyledi.

“TDP, hükümetin anahtar partisi olacak”