Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 7 kilogram ile Mağusa’da kaydedildiğini açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında gerçekleşen yağışlarda, Mağusa’yı metrekareye 2 kilogram ile Zaferburnu izledi.

Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 0,4 kilogram arasında yağış kaydedildi.