En fazla yağış Mağusa’da kaydedildi
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 7 kilogram ile Mağusa’da kaydedildiğini açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 7 kilogram ile Mağusa’da kaydedildiğini açıkladı.
Daire’den yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında gerçekleşen yağışlarda, Mağusa’yı metrekareye 2 kilogram ile Zaferburnu izledi.
Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 0,4 kilogram arasında yağış kaydedildi.
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Etiketler : mağusa, yağmur, Meteoroloji Dairesi