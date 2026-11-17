Abdullah Öztoprak, “Parçalayanım, Parçalarım” adlı tek kişilik tiyatro oyunuyla 14. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’nde sahne alacak.

Öztoprak’ın kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı oyun, perşembe günü saat 20.00’de İzmir Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Drama türündeki tek perdelik oyun, 75 dakika sürecek. Oyun, sanatçının çocukluk yıllarında savaş ve çatışma ortamında yaşadığı travmaları sahneye taşıyacak.

Metin düzenlemesi Abdullah Öztoprak ve Eser Dursun tarafından gerçekleştirilen yapım, savaşın psikolojik etkilerini ele alırken barışın ve sanatın iyileştirici gücünü vurguluyor.

Öztoprak gösterimin ardından düzenlenecek Kıbrıs kültürüne özgü kokteylde izleyicilerle buluşacak ve oyun üzerine sohbet edecek.

Oyun hakkında bilgi veren Öztoprak, dünyanın birçok yerinde devam eden savaşların gölgesinde büyüyen çocukları hatırlatmayı ve sanatın iyileştirici gücünü seyirciyle birlikte deneyimlemeyi amaçladıklarını belirterek, tüm sanatseverleri bu yolculuğa katılmaya davet etti.