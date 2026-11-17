Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Brüksel’de olmasının Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ilgisini gösterdiğini söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Hristodulidis dün yaptığı açıklamada bu ilgiyi değerlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Hristodulidis Türkiye’nin karşılık vermesi halinde, kendilerinin olumlu bir yaklaşımda bulunmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

Bir açılışa gidişinde yaptığı açıklamada, basın mensuplarının üçlü görüşme öncesi Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la görüşüp görüşmeyeceklerinin kendisine sorması üzerine ise Hristodulidis, bugün müzakerecilerin görüşeceğini ve ortaya koyacakları hedefler ile önerilerden birinin de Erhürman ile görüşmek olduğunu da ifade etti.