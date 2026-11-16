Murat OBENLER/SELANİK

67. Selanik Uluslararası Film Festivalinde ödüller Warehouse C'de yer alan törenle dağıtıldı. Arrivals Uluslararası Yarışması’nda Jacqueline Lentzou’nun "A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra" adlı eseri, Meet the Neighbors+ Uluslararası Yarışması’nda Blerta Basholli’nin "Dua" filmi ve Film Forward Uluslararası Yarışması’nda Boris Hadžija ile Hoda Taheri’nin "I Plant My Hand in the Garden" adlı yapımı Altın İskender (Golden Alexander) ödüllerini kazandı.

“Perdede Yunanistan” artık bir gerçektir ve “Tarihi Sinema Salonları Kayıt Sistemi" resmen hayata geçmiştir”

Ödül Töreninde bir konuşma yapan Yunanistan Çağdaş Kültürden Sorumlu Kültür Bakan Yardımcısı Iason Fotilas, 11 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan ortak bir bakanlık kararıyla oluşturulan "Tarihi Sinema Salonları Kayıt Sistemi"ne (Registry of Historic Movie Theaters) değinerek, tarihi sinema salonlarının korunmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Fotilas: “Her düzeyde ve her sektörde büyük bir yol katettik. Rakamlara ve istatistiklere odaklanmayacağım. ‘Perdede Yunanistan’ (Greece on screen) artık bir gerçektir; bu durum, sinemacıların kendilerini geliştirebilecekleri ve izleyiciyle buluşabilecekleri bir ortamı ve koşulları güvence altına almaktadır. Ülkemiz Avrupa genelindeki gelişmelerin şekillendirilmesinde rol alıyor. Güçlü varlığımız, yaratıcıları ve sinema topluluğunu desteklemeyi amaçlıyor.” dedi.

Bakan Yardımcı Fotilas tarihi sinema salonlarıyla ilgili de “11 Kasım’da, 459510 sayılı Bakanlık Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve böylece "Tarihi Sinema Salonları Kayıt Sistemi" resmen hayata geçmiş oldu. Bir şeylerin değişebilmesi için, öncelikle onu belgelemeniz, tanımlamanız ve yasal, kurumsal bir çerçeveyle koruma altına almanız gerekir. Biz de tam olarak bunu yaptık ve sağlam-ölçülebilir kriterler belirledik. Kayıt altına alınan sinema salonları, korunmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri için anıtlara sağlanan mali teşviklerden yararlanabilecekler. Kayıt sistemi, korumayı tanır ve kolaylaştırır. Bu atılmış ilk somut adımdır. Kalıcı reformlar da işte böyle sorumluluk duygusuyla ve sinema ışıklarının sönmemesini sağlayanlara duyulan saygıyla hayata geçirilecek.” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs sineması adına önemli ödüller

Kıbrıslı yönetmenlerin yönettiği Kıbrıs yapımı ve/veya ortak yapımlar ile Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yardımcılığı(Müsteşarlığı)Deputy Ministry of Culture altındaki Çağdaş Kültür Dairesi (Department of Contemporary Culture) tarafından desteklenen gerek Kıbrıs gerekse Avrupa’dan ortak yapım filmler gecede büyük bir başarıya imza attı.

Myrsini Aristidou'nun yönettiği Hold Onto Me filmindeki rolüyle Maria Petrova uluslararası festivallerdeki başarısını TİFF Komşular Buluşması+ Yarışması’nda da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile sürdürdü. Film ayrıca FİNOS Film ödülünü, Alex Weston ile ERT Orijinal Müzik Ödülü’nü kazandı.



Kıbrıslı Rum ve Türk Oyuncuların oynadığı “Apart” filmi Selanik’te Seyirci Ödülü’nü kazandı

Stelana Kliris'in yönettiği Apart filmi Yunan Filmleri Festivali Bölümü’nde Seyirci Ödülü’nü kucakladı. Apart filminde başrollerdeki Leem Lubany, Luca Pasqualino ve Girley Jazama'nın yanısıra Aytunç Şabanlı , Yegane Giritli, Erdoğan Kavaz , Ekin Karaböcek ve Aren M.Tantura da rol aldı.

Film Forward Yarışması’nda Seyirci ödülü,ERT ödülü,FİPRESCİ ödülü ve Alexis Kalofolias'a en iyi aktör performansı ödülü de dahil yönetmen Christos Houliaras'ın "Under the Judas Tree" filmi toplam 5 ödülün sahibi oldu. Meet the Neighbors+ Yarışması’nda Fischer Seyirci ödülü ve Gençlik Jürisi Ödülü, Crew United Ödülü, EKKOMED Location Award, Theo Papadoulakis'in yönettiği "Recrucified" filmine gitti.

